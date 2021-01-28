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生態園區旁驚見千坪垃圾場　居民臭爆不敢說「因為對方很兇」

▲生態園區旁驚見千坪垃圾場　居民臭爆不敢說「因為對方很兇」。（圖／蔡蕥鍹提供）

▲竹北生態園區附近一處私人土地，竟成為露天垃圾場。（圖／蔡蕥鍹提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北市鳳山溪下游的麻園生態園區附近一處私有地，長期被堆置果菜殘渣及生活垃圾等廢棄物，蚊蟲滋生、臭氣沖天，嚴重影響環境衛生，因行為人「很兇」，加上本案曾被依「廢棄物清理法」移送新竹地檢署獲不起訴，附近居民苦不堪言，只能繼續「與臭同行」。

竹北市民代表蔡蕥鍹28日上午偕同市代曾金清、陳素珍、蔡文苑、前市代許育綸、麻園里長許榮生及地方人士現勘，荒野保護協會理事長劉月梅也到場關心。

▲生態園區旁驚見千坪垃圾場　居民臭爆不敢說「因為對方很兇」。（圖／蔡蕥鍹提供）

▲▼近千坪的土地長期被棄置垃圾，臭氣沖天，附近居民苦不堪言。

▲生態園區旁驚見千坪垃圾場　居民臭爆不敢說「因為對方很兇」。（圖／蔡蕥鍹提供）

縣府環保局表示，這塊近千坪的棄置農地為私人所有，2020年4月曾獲民眾報案，派出所員警現場發現非法棄置大量果菜殘渣、未拆封的塑膠袋、竹籃、紙箱、保特瓶及生活垃圾等廢棄物，吳姓行為人也坦承載運果菜市場的廢棄物，至該處堆置做肥，雖違法，卻未符合廢清法第46條第4款非法棄置行政刑罰的構成要件，因此獲不起訴處分。

▲生態園區旁驚見千坪垃圾場　居民臭爆不敢說「因為對方很兇」。（圖／蔡蕥鍹提供）

▲環保局說，將發文地主限期2月底前改善完成，否則將依廢清法27條開罰1200至6000元罰鍰，直到改善為止。

附近民眾抱怨，吳姓行為人長年濫倒垃圾，鄰居若有抱怨，就會被吳男出言恐嚇，放話要威脅檢舉人的生命財產安全，所以大家都敢怒不敢言，加上日前本案還獲不起訴，根本求助無門。

竹北市代表蔡蕥鍹表示，棄置點位於竹北麻園里的溝貝地區，旁有鳳山溪河道，附近還有斥資3000萬元打造的麻園生態園區，園區在2012年因風災摧毀後不再復舊，目前成為一片荒草，一旁私人地上堆滿發臭垃圾，下游河道沿岸垃圾遍佈，河道內甚至還有整綑電線，慘不忍睹。

環保局說，將發文地主限期2月底前改善完成，否則雖未符合廢清法第46條，但仍可依廢清法27條開罰1200至6000元罰鍰，直到改善為止。

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