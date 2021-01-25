惡劣！三峽水電工燒廢棄物引惡臭　沒燒完的直接推下山坡

▲新北警環逮水電工人燒廢棄物，滅證餘燼復燃惡行送辦。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局三峽分局24日夜間接獲民眾反映，三峽區插角某空地有人非法焚燒廢棄物；環保局於25日派員偕同警方勘查，現場發現林男未完善處理餘燼，反而將其推下山坡。經查林姓男子犯行涉及違反空氣污染防制法及廢棄物清理法規定，函送新北地方檢察署偵辦，最重可處5年以下有期徒刑得併科1500萬元以下罰金。

環保局表示，經查林姓男子為水電工，會將施工後所剩廢棄物（包含廢電線電纜、電子下腳料、營建混合物及彈簧床等）帶回家中，並用焚燒方式處理，以去除廢電線電纜外皮及彈簧床外部，予以變賣，沒想到焚燒火勢過大引起空氣污染遭民眾通報，24日警方到達後立即責令林男撲滅火勢並將其帶回分駐所問訊筆錄在案。

▲沒想到林男未免環保局鑑定廢棄物，竟將餘燼推下山坡滅證。

沒想到林男未免環保局鑑定廢棄物，竟將餘燼推下山坡滅證，故當環保稽查人員抵達現場時，發現山坡仍在悶燒冒煙，趕緊尋找水源澆熄火勢，以免造成二度空氣污染，而餘燼部分仍要求林男儘速清理完成。

全案已涉違反空氣污染防制法第55條第2項規定，次查其並未取得公民營廢棄物清除處理許可，逕行非法清除處理廢棄物，亦涉及違反廢棄物清理法第41條第1項及第46條第1項第4款規定，續將由市府警察局三峽分局函送偵辦，絕不寬貸。

環保局強調，空氣污染具有排放時間短，且易隨天氣、風向等因素而影響飄散位置，提高稽查難度，民眾若有發現環境污染情事，請立即撥打1999市民專線提供相關線索，稽查員將及時出動打擊污染。並也呼籲業者，勿心存僥倖，新北環保稽查員為24小時輪班稽查，全年無休，假日也不例外，一旦查獲污染環境情事，必將依法處分絕不寬貸。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版