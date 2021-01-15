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跟川普一樣！澳洲女車神變身AV女優　慘遭社群媒體封鎖

▲轉戰AV的澳洲前「女車神」芮妮․葛蕾西。(圖／翻攝自IG@Renee Gracie)

▲▼轉戰AV的澳洲前「女車神」芮妮․葛蕾西。(圖／翻攝自IG@Renee Gracie)

國際中心／綜合報導

最近遭到社群媒體封鎖的名人，不只有美國總統川普，還有她。

澳洲前「女車神」芮妮․葛蕾西(Renee Gracie)去年放棄了賽車，變身AV女優和付費訂閱平台OnlyFans裡的明星。沒想到的是，她竟然遭到社群媒體Instagram的封鎖。如今她已被禁止進入Instagram。

現年26歲的葛蕾西之前定期在IG上發布惹火的辣照。由於她是史上第一位在這裡PO出辣照的「V8超級房車賽」(V8 Supercars Championship)全職女賽車手，因此她在該社群創造了話題、也創造了歷史。

儘管這位妹子堅稱自己嚴格遵守帳戶上的規定，甚至刪除了導向OnlyFans網站的鏈接，但IG仍決定要封殺她。在被迫離開IG之前，葛蕾西宣稱自己擁有75萬粉絲。她承認，遭到封鎖讓她很傷。

她告訴澳洲版《每日郵報》說：「我一覺醒來後發現，無法登錄IG。他們並沒有給我任何足以讓人信服的理由。我在PO文裡說話謹慎、上傳的照片也沒有逾越尺度。至於我現在所做的工作，那都是合法的。」

「如果我是毒販或做了什麼作奸犯科的事，我沒話說。我們的工作並不比那些上傳比基尼女孩辣照的公司來得低級。我認為這個年頭規定還這麼嚴有點太超過。這個年頭生活不容易啊！」

澳洲女車神變身網路色情明星 月賺75萬！老爸也說讚 原文網址: 澳洲女車神變身網路色情明星 月賺75萬！老爸也說讚 |

▲轉戰AV的澳洲前「女車神」芮妮․葛蕾西。(圖／翻攝自IG@Renee Gracie)

▲轉戰AV的澳洲前「女車神」芮妮․葛蕾西。(圖／翻攝自IG@Renee Gracie)

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