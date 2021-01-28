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超商最好吃麵包！眾人狂推這款「經典早餐」：絕不踩雷

▲▼ 超商麵包 。（圖／業者提供）

▲便利商店的麵包有許多愛好者。（圖／業者提供）

實習記者閔文昱／綜合報導

台灣的便利商店密度世界第一，方便且24小時的營運，受到不少民眾的喜愛。就有一名網友文表示，便利商店時常推出新的麵包，但自己始終最愛的就是那一、兩種，詢問大家哪一款才是鄉民最愛？沒想到眾人狂推「這款麵包」最經典，絕對不踩雷。

一名網友在PTT的CVS板上，以「大家最常去便利商店買哪款麵包」為題發文，表示便利商店的麵包時常會推出新口味，但來來去去自己最喜歡的還是長條的「海苔肉鬆麵包」，還特別註明是「加不少美乃滋那個」，另外起酥肉鬆跟巧克力派司也都是原PO相當喜愛的選擇，詢問大家「沒設定哪家便利商店，純粹想討論大家最愛吃哪種麵包口味？」

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▲▼網在PPT發文詢問，結果許多人都指這款最好吃。（圖／翻攝自PPT CVS版）

▲網在PPT發文詢問，結果許多人都指「這款」最好吃。（圖／翻攝自PPT CVS版）

貼文引來許多「麵包達人」回覆，紛紛表示，「全家的鬆餅～蜂蜜口味很好吃」、「全家的巧克力派司 神神神」、「最近喜歡全家花生羅宋」、「15元的草莓麵包」「起酥肉鬆！不貴份量又足夠」、「巧克派斯，外面麵包店沒有」、「義美的拔絲！還有全家原味鬆餅」、「有陣子很愛買羅宋，後來就很少看到」、「多拉A夢的麵包」、「15元的草莓麵包」。

不過獲得最多網友大讚的超商麵包是「貝果」，「711起司貝果，沒有之一」、「起司貝果吃不膩，微波後更讚～」、「也喜歡切達起司貝果，不知道那個起司類好市多有沒有」、「起司貝果一定要微波！好吃」、「起司貝果加熱後超好吃！」、「切達起司貝果 不知道吃什麼的時候就會拿這款」、「藍莓貝果起司貝果一生推」。

不過也有網友表示，什麼都比不上「打折的麵包」好吃啦。

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