5寶爸一直窮卻餓不死！社工揭生存技巧「同1套能用5年」：很厲害

▲台中5寶爸爭議不斷。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

台中27歲「5寶爸」江姓男子日前引爆不少爭議，先是上網求售嬰兒車籌醫藥費，接著上班短短5天就提出離職，日前更被前房東爆料留了滿屋子垃圾。就有一位社工在PTT的Gossiping板上回文，以社工視角揭穿各種遊民、長期貧窮個案的生存技巧，分析5寶爸後，甚至不禁直呼「他的街頭生存技巧是很厲害的。讓他可以一直處在貧窮狀態卻不會餓死。」

這位網友透露自己的工作是社工，並說社工有個概念，在處理遊民、長期貧窮、自認自己貧窮一直嚷嚷要補助的個案時，他們要去思考「他（個案）的生存技巧是什麼？」觀察到底是什麼樣的「技巧」，讓個案可以一直貧窮，卻一直不會餓死。

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▲5寶爸（右）先前向外界鞠躬道謝。（圖／記者鄧木卿攝）

接著他舉例，像是「長期酗酒、今朝有酒今朝醉的遊民」，細探的話會發現，遊民跟遊民之間會形成共享團體，「我有50元時，我買酒跟你一起喝，你有錢時換你買給我」；還有智能不足的女子，可能是在街頭認識男友，順勢住進對方家，分手後無縫接軌新男友，「她雖然智能不足，卻活到30多都沒工作過、不需親友接濟。」

還有一種家裡很有錢養出的無業者，「兒子好吃懶做、長期無業酗酒，兒子承諾說一定會改，並說要結婚給父母看」，結果父母一聽就開心給錢娶外配，但結婚生了小孩，兒子可能還是不工作，「細探發現父母覺得要對媳婦與孫子有保障，更加不忍心把兒子趕出家門，兒子更不可能獨立了。」

▲5寶爸的故事一開始爆出，有洗車廠老闆給工作機會，但江男卻2次放鳥。（圖／記者白珈陽攝）

回來談5寶爸，社工揭穿5寶爸的生存技巧就是「對外表示貧窮小孩很多個，引發他人憐憫，信誓旦旦承諾會重新生活。」原PO直說，如果今天5寶爸沒有上新聞，除了社工，根本沒人知道這位爸爸的前後不一，可以一直靠引起他人憐憫，接受善心人士接濟，「然後接濟他的民眾慢慢發現他個性與行為上的缺點，導致關係惡化，偏偏5寶爸吃嘴仔又很會把事情弄成羅生門（說房東有恐嚇、前老闆跟自己有債務糾紛才會被抹黑）。」

社工指出，如果沒有媒體，那5寶爸就會換一個人用同一招，同一套方法甚至用個5年都不是問題，只要一直跟人借錢不還、拿人物資前後不一、去上班先領紅包卻2週內辭職，「這樣斷斷續續接濟，他也不愁吃穿，搞不好還能繼續改機車」，讓社工也不禁直呼「所以可以看到他的街頭生存技巧是很厲害的。讓他可以一直處在貧窮狀態卻不會餓死。」

貼文一出，許多人也忍不住嘆氣，「社工看到這些黑暗面還能做得下去，真的很辛苦，而且又很累」、「所謂愛心是要救助有需要的人，而不是去救別有用心的人」、「好手好腳不好好工作，整天利用社會大眾的同情心投機取巧，對咱們努力認份從事生產的人太不公平了吧」、「他死不了，但是小孩生在他家超可憐，一出生就是極度困難模式。」