　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5寶爸一直窮卻餓不死！社工揭生存技巧「同1套能用5年」：很厲害

▲▼五寶爸。（圖／資料照）

▲台中5寶爸爭議不斷。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

台中27歲「5寶爸」江姓男子日前引爆不少爭議，先是上網求售嬰兒車籌醫藥費，接著上班短短5天就提出離職，日前更被前房東爆料留了滿屋子垃圾。就有一位社工在PTT的Gossiping板上回文，以社工視角揭穿各種遊民、長期貧窮個案的生存技巧，分析5寶爸後，甚至不禁直呼「他的街頭生存技巧是很厲害的。讓他可以一直處在貧窮狀態卻不會餓死。」

這位網友透露自己的工作是社工，並說社工有個概念，在處理遊民、長期貧窮、自認自己貧窮一直嚷嚷要補助的個案時，他們要去思考「他（個案）的生存技巧是什麼？」觀察到底是什麼樣的「技巧」，讓個案可以一直貧窮，卻一直不會餓死。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台中5寶爸（右）向外界鞠躬道謝，行善團長張茗富坦言，當初介入是心疼小孩，不是大人。（圖／記者鄧木卿攝）

▲5寶爸（右）先前向外界鞠躬道謝。（圖／記者鄧木卿攝）

接著他舉例，像是「長期酗酒、今朝有酒今朝醉的遊民」，細探的話會發現，遊民跟遊民之間會形成共享團體，「我有50元時，我買酒跟你一起喝，你有錢時換你買給我」；還有智能不足的女子，可能是在街頭認識男友，順勢住進對方家，分手後無縫接軌新男友，「她雖然智能不足，卻活到30多都沒工作過、不需親友接濟。」

還有一種家裡很有錢養出的無業者，「兒子好吃懶做、長期無業酗酒，兒子承諾說一定會改，並說要結婚給父母看」，結果父母一聽就開心給錢娶外配，但結婚生了小孩，兒子可能還是不工作，「細探發現父母覺得要對媳婦與孫子有保障，更加不忍心把兒子趕出家門，兒子更不可能獨立了。」

▲▼五寶爸「2次放鳥」現身！佛心老闆給機會面試：月領3萬上小夜班。（圖／記者白珈陽攝）

▲5寶爸的故事一開始爆出，有洗車廠老闆給工作機會，但江男卻2次放鳥。（圖／記者白珈陽攝）

回來談5寶爸，社工揭穿5寶爸的生存技巧就是「對外表示貧窮小孩很多個，引發他人憐憫，信誓旦旦承諾會重新生活。」原PO直說，如果今天5寶爸沒有上新聞，除了社工，根本沒人知道這位爸爸的前後不一，可以一直靠引起他人憐憫，接受善心人士接濟，「然後接濟他的民眾慢慢發現他個性與行為上的缺點，導致關係惡化，偏偏5寶爸吃嘴仔又很會把事情弄成羅生門（說房東有恐嚇、前老闆跟自己有債務糾紛才會被抹黑）。」

社工指出，如果沒有媒體，那5寶爸就會換一個人用同一招，同一套方法甚至用個5年都不是問題，只要一直跟人借錢不還、拿人物資前後不一、去上班先領紅包卻2週內辭職，「這樣斷斷續續接濟，他也不愁吃穿，搞不好還能繼續改機車」，讓社工也不禁直呼「所以可以看到他的街頭生存技巧是很厲害的。讓他可以一直處在貧窮狀態卻不會餓死。」

貼文一出，許多人也忍不住嘆氣，「社工看到這些黑暗面還能做得下去，真的很辛苦，而且又很累」、「所謂愛心是要救助有需要的人，而不是去救別有用心的人」、「好手好腳不好好工作，整天利用社會大眾的同情心投機取巧，對咱們努力認份從事生產的人太不公平了吧」、「他死不了，但是小孩生在他家超可憐，一出生就是極度困難模式。」

ET快訊
女脫光全裸大鬧World Gym踹教練　下場慘了
挑戰最低價！AirPods超殺5290→3888元　24小時
5寶爸一直窮卻餓不死！社工揭「生存技巧」：很厲害
快訊／台中漢來海港突全面消毒！　無預警暫停營業1天
請台灣救救我！汽車大國鬧車用晶片荒　台積電回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清明連假「澎金馬」機票2/1統一開搶　3航線開賣空位數一次看

12萬年終all in包給岳父母　人夫氣炸！名律師勸：這種老婆要珍惜

49人吃完台中漢來海港上吐下瀉！遭勒令停業3天　12人緊急就醫

5寶爸一直窮卻餓不死！社工揭生存技巧「同1套能用5年」：很厲害

武陵農場「賞櫻專車」預售比去年熱銷2成　最熱門搭車時段曝

桃園增設2臨時採檢站　鄭文燦：機動貨櫃屋採檢南北各一站

台中男狂求帶路到轉運站　練舞女學生神回「14字」被讚翻

「這位先生、那位小姐」堅守崗位保護台灣　鄭文燦臉書挺阿中部長

「割完包皮」騎車送女友回家！一路顛簸狂抖…廣大男性跪：是真愛

台南食物好甜　他一問翻白眼！網敲碗「很甜老闆娘」真面目

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

好奇貓跳進櫥櫃下秒被關門上鎖　毛孩們合力救援：馬麻快過來！

清明連假「澎金馬」機票2/1統一開搶　3航線開賣空位數一次看

12萬年終all in包給岳父母　人夫氣炸！名律師勸：這種老婆要珍惜

49人吃完台中漢來海港上吐下瀉！遭勒令停業3天　12人緊急就醫

5寶爸一直窮卻餓不死！社工揭生存技巧「同1套能用5年」：很厲害

武陵農場「賞櫻專車」預售比去年熱銷2成　最熱門搭車時段曝

桃園增設2臨時採檢站　鄭文燦：機動貨櫃屋採檢南北各一站

台中男狂求帶路到轉運站　練舞女學生神回「14字」被讚翻

「這位先生、那位小姐」堅守崗位保護台灣　鄭文燦臉書挺阿中部長

「割完包皮」騎車送女友回家！一路顛簸狂抖…廣大男性跪：是真愛

台南食物好甜　他一問翻白眼！網敲碗「很甜老闆娘」真面目

清明連假「澎金馬」機票2/1統一開搶　3航線開賣空位數一次看

搭公車驚見天菜...擠到她身後磨蹭　OL轉頭見「褲襠腫」怒告

台南居檢男趴趴走遭罰10萬「擺爛拒繳」　執行官鐵腕查封汽機車

大陸擬規定醫師若發現傳染病等　需及時向所在機構報告

12萬年終all in包給岳父母　人夫氣炸！名律師勸：這種老婆要珍惜

詹皇AD合砍57分仍輸七六人！　哈里斯致勝跳投賞湖人客場首敗

浪浪車禍失足又逢火災　朱孝天喊話「領養者」噴父愛

強力執行防疫政策　居家檢疫趴趴走裁罰金額達1.7億

女全裸大鬧World Gym踹教練　嗆「警察一大堆在追我」下場曝光

宋兆文／增程雷霆火箭彈射程涵蓋大陸境內

生活熱門新聞

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

15hrs暴跌10°C！冷氣團抵台返冬冰3天

初二「包12萬給岳父母」！人夫怒了

49人上吐下瀉　台中漢來海港遭勒令停業3天

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

5寶爸打臉「愛心氾濫者」！潔哥開譙皮又懶

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

全台第二長姓名　他曬身分證驚呆千人

公公做黑暗料理　千人嚇瘋：這蛆嗎

醫護收到500個鳳梨酥　慘回5字笑瘋千人

北捷手扶梯左站拒讓　美女醫大戰網友

5寶爸一直窮！社工揭生存技巧：很厲害

更多熱門

相關新聞

5寶爸徹夜清空舊家臭垃圾

5寶爸徹夜清空舊家臭垃圾

台中27歲江姓男子「五寶爸」，與年輕妻子生下五個孩子，去年卻因平安夜沒錢讓女兒看病，上網求售嬰兒車籌醫費引發關注。但5寶爸前房東林小姐出面怒控對方搬走卻留下滿屋子裝滿尿布的垃圾，「搬走電視台主播送的冰箱，卻把包著屎尿的尿布、嬰兒推車都丟在舊家！」在媒體報導後，28日一早林小姐表示，5寶爸已經漏夜將房間垃圾載走，只剩大型家具因無貨車無法運載。

5寶爸打臉「愛心氾濫者」！潔哥開譙皮又懶

5寶爸打臉「愛心氾濫者」！潔哥開譙皮又懶

唐吉訶德大夜薪資26K！網狂酸：激安薪水

唐吉訶德大夜薪資26K！網狂酸：激安薪水

中女有比台女優質嗎？內行人曝：福建女三從四德

中女有比台女優質嗎？內行人曝：福建女三從四德

5寶爸留垃圾還控「被恐嚇」　前房東嘆

5寶爸留垃圾還控「被恐嚇」　前房東嘆

關鍵字：

5寶爸社工遊民貧窮PTT

讀者迴響

熱門新聞

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

馬國畢嗆網友「頭殼壞掉」凌晨道歉了

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

15hrs暴跌10°C！冷氣團抵台返冬冰3天

「假摔姐」馬路對決轎車　神演技震驚網友

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面