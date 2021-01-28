缺男生！水瓶寶寶生日趴「內建10女」　唱K費用曝光他傻眼了

▲臉書揪人唱歌的社團，原PO看到「女生免費、男生出錢」很傻眼。（示意圖／CFP）

網搜小組／鄺郁庭報導

「真的是令我大開眼界！」一名網友日前在PTT的Boy-Girl板上發起討論「唱歌他媽掏錢很難嗎？」說他在臉書上看到一個社團專門揪人去唱歌，但重點是「裡面有很多女生揪團唱歌的文，女生都是意思意思出個100元，甚至是女生不掏錢男生均分。」讓原PO不禁嘲諷「到底哪來那麼多盤子？」話題引發熱論。

該位網友貼出一張截圖，只見裡面有人要辦生日派對，「水瓶寶寶生日Party……已經內建10女，就是缺男生哦～～」下面也公布費用，男生要參加的話1人1500元，女生則是都免費。主辦網友最後還強調3次「缺男生」，不僅讓原PO傻眼，不少網友也直呼「可以這樣喔？答應的人是不是太盤啊」、「我一點都不想跟不認識的人唱歌，更何況還要幫她付錢。」

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有人則在留言處表示，「明文這樣寫不就願者上鉤而已」、「反正花那個錢，覺得開心的就會花，也沒有錯，各取所需、目的性不同而已」、「就是願打願挨而已，我們管不著。」還有過來人現身，「以前不懂去過一次，付了2000多，看5、6個妹子自己坐一群，點滿整桌飯菜，都只吃兩口吧？然後麥克風不離手，接著3小時就過了。」

▲有女生要辦生日趴想揪10男，1男收費1500元。（示意圖／記者許力方攝）

也有網友回文，曝光揪唱歌的收費行情，「平日，男生800、女生200（元）」、「假日，男生1200、女生400（元）」，並說原PO貼出來的是正常行情，「女免費的收到1500（元），因為她有10女。」他透露，這種局主要是開局的人要賺錢，「是營利局，女生可以去免費吃喝唱歌，男生可以去玩跟認識女生。」

他直指，不想花這個錢的男生，要看看自己有沒有辦法揪到不認識的妹子跟自己AA，也說就算是聯誼，也通常是男生出錢比較多，「其實也沒什麼，供需法則，這種局行之有年，就代表有它的市場」，不用把參加的男生都當盤子，就是去唱歌、還可以認識妹子。

最後他也表示，唱完歌之後拍拍屁股就走，其實跟去酒店放鬆的原理一樣，「酒店去一次5～6000（元）甚至上萬，花小錢去買點快樂，也沒什麼了不起」，而且如果是要認真找對象交朋友，本來就不會選那種場合。