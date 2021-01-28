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台灣最經典恐怖片！眾影迷狂推「1本土神作」：長大不敢再看

害怕、看鬼片（圖／達志／示意圖）

▲近年上映的恐怖電影《紅衣小女孩》、《屍憶》、《女鬼橋》等，劇情都相當詭譎駭人。（圖／達志／示意圖）

實習記者閔文昱／綜合報導

鬼片劇情緊張恐怖，是許多喜愛追求刺激的民眾很喜歡的電影類型之一，不過如果要說「最經典」的恐怖片是哪部？恐怕大家都會有各自不同的答案。一名網友好奇詢問「台灣有哪些經典鬼片？」馬上就引發許多網友討論，多數人狂推「這部」電影，紛紛表示「長大不敢再看」。

一名網友26日在PTT八卦板以「台灣有經典鬼片嗎？」為題發文，表示他最近剛看完國片電影《馗降：粽邪2》覺得滿恐怖的，沒想到爬電影版的時候卻發現負評居多，讓他不禁好奇台灣是不是只有《紅衣小女孩》比較推？除此之外還有沒有哪部是大家比較推薦的台灣經典鬼片？

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▲▼有網友表示看完《粽邪2》覺得滿恐怖的，卻有不少人回應「這部」才是經典。（圖／翻攝自PPT八卦版）

▲有網友表示看完《粽邪2》覺得滿恐怖的，卻有不少人回應「這部」才是經典。（圖／翻攝自PPT八卦版）

貼文一出馬上引發熱議，不少網友就留言表示，「屍憶蠻可怕的」、「鬼絲的萬芳，真的醜到快認不得」、「雙瞳和詭絲真的還不錯」、「屍憶還不錯」、「鄭進一的鬼故事，布袋戲那段」、「以前有個林投姐八點檔，差點嚇死我」、「刺陵　功夫灌籃」、「趕屍艷談」、「幽幻道士系列」。

沒想到留言區最多人推的是1990年的經典電影《鄭進一的鬼故事》，「叔叔我推鄭進一的鬼故事」、「鄭進一的鬼故事+1」、「鄭進一+1」、「鄭進一的鬼故事吧」、「鄭進一球鬼故事，小時候嚇爆」、「鄭進一布袋戲很恐怖，小時候看很怕」、「原來布袋戲是叫鄭進一鬼故事，小時候嚇死」、「鄭進一說鬼故事根本經典」、「小時候看真的怕爆，長大不敢再看，人生噩夢」。

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關鍵字：

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