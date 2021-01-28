竹市特搜隊新添四搜救犬　市長林智堅親授1線1星階級章

▲新竹市長林智堅為其中三隻通過國際搜救犬組織IRO中級測驗的搜救犬授階1線1星階級章。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竹市也有搜救犬了！新竹市長林智堅28日前往剛啟用的「搜救犬廳舍」，探視4隻拉不拉多，更親自為其中通過國際搜救犬組織IRO中級測驗的3隻搜救犬授階1線1星階級章，正式成為竹市特搜隊的精實戰力。林智堅市長表示，新竹市府為提升救災能力，自2年多前就開始派員、派犬受訓，現學成歸來，竹市也以全新廳舍迎接領犬員、搜救犬，除守護市民，更可支援全台救災任務。

林智堅市長參觀由科技部科管局補助400多萬元打造的全新廳舍，場內不僅有配膳室、犬舍，還有模擬災害的「倒塌建築物訊練區」。消防局表示，搜救犬以地震救災任務為主要訓練，搜救犬Clay、Ica及Henin演練如何在倒塌建築物「救出」受困者，牠們在領犬員帶領下，走進災害模擬區，現場倒塌的障礙物和散落的碎石子都不成阻礙，搜救犬更在極短時間內找到受困者，大聲吠叫示意搜救員。

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▲▼搜救犬Clay、Ica及Henin演練如何在倒塌建築物「救出」受困者，牠們在領犬員帶領下，走進災害模擬區，在極短時間內找到受困者，大聲吠叫示意搜救員。





新竹市是六都以外、少數有消防局特搜隊成立搜救犬隊的縣市，搜救犬可適應各種步行環境，包含晃動平衡木、梯子都能平穩通過、完成救災任務。目前新竹市特搜隊有70位成員，加上4隻搜救犬，林智堅說，「希望是備而不用，有需要的時候就派上用場！」

領犬員黃國峰說，兩年來，他幾乎每天早上6點就與Henin一起，進行一整天的訓練，晚上還得整理環境，他與Henin幾乎要到晚上10點以後才能休息，還須隨時注意夥伴的健康、情緒，「搜救犬訓練過程真的很苦」，也因此很高興帶著屬於自己的搜救犬加入救災行列。

領犬員溫智欽說，3年前他就帶著Clay南北跑，到各縣市參與搜救犬聯合訓練及IRO搜救犬認證，還曾參與竹縣尖石鄉山難救援行動。如今Clay已經快4歲了，更考取IRO中級測驗，未來期盼他們可一起考取搜救犬最高檢測認證，讓他們邁向國際協助救援。

▲一隻具備搜索能力的搜救犬養成至少需要1年以上的時間，通過IRO及MRT等認證考試才具備參與搜救的資格。

領犬員簡綱禾說，他和Ica曾參與多起搜索工作，印象比較深刻的是執行去(109)年南投山域搜索，他們花了快3小時徒步登上崎嶇山路，才抵達搜索點，搜索期間，他們還得觀察驟變的天氣。

消防局表示，一隻具備搜索能力的搜救犬養成至少需要1年以上的時間，通過IRO及MRT等認證考試才具備參與搜救的資格，目前本局培訓的4隻搜救犬已經有3隻通過IRO-A級(中級)考試，另1隻培訓犬也準備參與IRO認證。

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