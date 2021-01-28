國台辦稱陳時中「這位先生」　柯文哲回擊：以後就叫「那個機關」





▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

中國國台辦發言人朱鳳蓮27日在記者會中，直稱中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中為「這位先生」，引發台灣民眾反彈，總統蔡英文也在27日晚間發文聲援「這位先生」，台北市長柯文哲28日表示，那以後就對國台辦稱呼為「那個機關」。

柯文哲28日出席「台北犇紅包 好神悠遊付」記者會，並且接受媒體聯訪。被問到國台辦稱呼陳時中「這位先生」，柯文哲回擊，這也沒什麼，「以後我們就說『那個機關』！對等尊嚴就好了！以後就改稱『那個機關』就好。」這番回應讓台下的媒體、與會人士哈哈大笑。

關於「這位先生」爭議，起因於台灣自費篩查新冠病毒費用較中國核酸檢測費用昂貴，當時陳時中回應，這是因為台灣檢驗比較準，中國大陸整批檢測準確度低。

面對陳時中的言論，朱鳳蓮27日在記者會中回應稱，「奉勸這位先生（陳時中），還是老老實實向台灣民眾講清楚台灣核酸檢測費用如此高昂的真實原因」，「抹黑中國以為這樣就能夠掩蓋真相、蒙蔽台灣老百姓，那是行不通的。」

幾個小時過後，蔡英文在臉書力挺陳時中，提及「這位先生」是陳時中，他是台灣的防疫指揮官，陳時中和指揮中心團隊，表現都很好，「我很支持他們」，相信絕大多數的台灣人民，也都會認為有他們在真好。

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