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林為洲批國台辦不禮貌：台灣價值不用寄望「那個單位」給我們稱呼

▲國民黨立法院黨團總召林為洲。（資料照／記者周宸亘攝）

▲國民黨立法院黨團總召林為洲。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國國台辦發言人朱鳳蓮27日指稱部桃情況是「政治防疫」，還偷換概念抹黑中國，掩蓋台灣檢測費用高昂的真實原因，甚至稱衛福部長陳時中為「這位先生」。對此，國民黨立院黨團總召林為洲28日受訪時批評，「很不禮貌」，但台灣的價值也不用寄望「那個單位」來給我們什麼樣的稱呼。

林為洲表示，台灣防疫做得好也是事實，不管用確診人數或死亡人數等，從各種角度來看，台灣在全世界的總指標上是名列前茅，雖然現在面臨新一波可能的疫情，但目前為止控制得算不錯。

不過林為洲也認為，台灣現在擔心的其實是疫苗問題，「我們疫苗採購的進度不盡理想，這是事實」。這兩天有很多國家透過政府，跟經濟部要車用晶片，那我方為什麼不能透過政府向對方經濟部長或衛福部長要疫苗呢？

「我們可以看到台灣有一些戰略物資，現在晶片都變戰略物資，疫苗現在來講也算是戰略物資。」林為洲呼籲當局，不訪運用各種方法取得疫苗，來供給第一線的醫護以及防疫人員，估計約20萬至30萬劑，所以還要努力。

其實，朱鳳蓮會稱呼陳時中「這位先生」，起因是台灣民眾自費篩查新冠病毒費用，一般落在新台幣5千元到7千元間，相較有媒體報導中國核酸檢測費用有低至約新台幣345元，平均換算差距約19倍。對此，陳時中曾回應，這是因為台灣檢驗比較準，大陸整批檢測準確度低。

不過這讓中方相當不滿，朱鳳蓮27日回應此議題時遂表示，「奉勸這位先生（陳時中），還是老老實實向台灣民眾講清楚台灣核酸檢測費用如此高昂的真實原因」，抹黑中國以為這樣就能夠掩蓋真相、蒙蔽台灣老百姓，那是行不通的。

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