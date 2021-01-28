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破解詐騙「這位先生沒有回應」　內政部提醒這6個關鍵字要小心

▲▼內政部破解詐騙老哽，「這位先生沒有回應」防範詐騙集團。（圖／翻攝內政部臉書）

▲內政部破解詐騙老哽，「這位先生沒有回應」防範詐騙集團。（圖／翻攝內政部臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

衛福部長陳時中遭大陸國台辦稱呼「這位先生」，總統蔡英文隨後立刻發文聲援，內政部也發文反制以「這位先生沒有回應」，破解詐騙集團。

內政部小編提醒，年末詐騙集團搶業績，很愛打電話給消費者冒充網購客服詐騙，因此教大家用一句話句點詐騙集團「這位先生沒有回應」。

遇到詐騙電話，內政部小編提醒大家，請掛電話後，先撥打165反詐騙專線確認，不要因為緊張，誤聽指示操作網路銀行、APP 或 ATM！也要小心詐騙老梗，關鍵字「誤設分期付款」、「重複扣款」、「連續扣款」，需配合操作ATM或網路銀行，要協助取消交易、解除設定，都要提高警覺，這是詐騙。

此外，內政部小編也提到，「ATM」提款機及網路銀行，沒有任何解除扣款或取消訂單功能，請大家廣發，一起秉持「沒有回應」的精神，一起破解詐騙，守護咱的自身財產。

陳時中日前曾表示，台灣自費篩查新冠病毒費用較中國大陸高，是因為「檢驗比較準」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日在例行記者會上，兩次回應批評，說部桃情況是「政治防疫」，還偷換概念抹黑大陸掩蓋台灣檢測費用高昂的真實原因，甚至稱陳時中為「這位先生」。而陳時中則表示，「這位先生沒有回應」，且自己會說台灣比較準是對台灣自豪。

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關鍵字：

內政部這位先生詐騙

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