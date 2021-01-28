76歲病人狠殺女醫生！脖子扎針「注射神經毒素」　她瞬間無呼吸

▲受害女醫生。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博有網友27日發文稱，南昌大學第二附屬醫院發生一起血腥傷醫事件，該院急診室一名女醫生慘遭一病人突襲，生死不明。案發細節流出，兇手持針筒，扎進醫生的脖子，快速注射了不明毒素。醫生當時就暈倒沒呼吸，目前已上葉克膜治療中。

據《北京頭條》報導，江西南昌大學第二附屬醫院之後確認，該院有醫生遭遇暴力傷醫事件，目前正進行救治，院方正對相關情況進行梳理，警方也已介入調查。

▲受傷醫生已上葉克膜搶救。（圖／翻攝自影片）

該院副院長劉月輝表示，經法醫化驗，針筒內注射物是有毒除草劑，是神經毒素。劉月輝稱，該院已組織多學科主任醫師團隊參與搶救，北京的中毒救治專家將於28日抵達南昌參與救治。

醫院急診科工作人員表示，被襲擊醫生已於16時許轉進ICU搶救，目前情況還算穩定。

▲受傷醫生是神經內科醫生。（圖／翻攝自影片）

江西省南昌市公安局東湖分局當日發布警情通報，1月27日11時40分許，南昌大學第二附屬醫院門診發生一起傷害案件，犯罪嫌疑人裴某堂（男，76歲，南昌縣岡上鎮人）持針筒將該院醫生曾某梅（女，51歲）扎傷。當日14時20分許，犯罪嫌疑人在岡上被公安機關逮捕。

通報還指出，目前傷者情況穩定，正在接受治療，案件正進一步辦理中。

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