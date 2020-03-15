真壞心！除草劑被偷倒入水缸　西湖文旦樹葉掉光「賞10萬緝凶」

▲苗栗縣西湖鄉1名吳姓果農所種植的袖子園，疑遭人下毒後導致整片果樹樹葉掉光，損失相當慘重。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣西湖鄉1名吳姓果農，15日凌晨在網路社團上PO文，指出自己的果園疑遭人在水缸加入除草劑，在不知情下噴灑，導致果樹葉子掉光而損失慘重；並公告懸賞10萬元，希望網友一同幫忙協助找出真兇。

吳姓果農15日凌晨在《愛西湖鄉大小事》上PO文指出，自己的果園在3月7日到11日期間，疑似遭人用除草劑倒入水缸中，在不知情況下噴藥，導致樹葉掉光，若有人可以協助找出兇手，願提供10萬元懸賞金；照片PO出後，網友看到光溜溜的果園，紛紛留言表示「這個人心機太邪了」、「看到很心痛」、「可惡至極」等等，都為他表不平。

▲▼吳姓果農辛苦種植的袖子樹，樹葉都因此乾枯而掉光了，損失相當慘重。（圖／記者黃孟珍翻攝）

吳姓果農強調，自己果園面積約有5分，將近200多棵柚子樹；事情發生後，目前嘗試用其他藥物噴灑，希望樹不會死掉，這些樹如果救回來，少說也得要3到5年以後才有辦法生產，估計每年損失約100到150萬；吳也說，如果有人可以協助找出「兇手」，願提供10萬元懸賞金；警方也已經展開調查，正積極調閱附近監視器以釐清案情。

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