醫鬧事件頻傳　陸「防刺醫師白袍」開賣爆紅

▲大陸電商平台上販售防刺醫師白袍。（圖／截圖自淘寶網）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情期間，醫護人員的辛勞廣受外界關注，因此在大陸「傷醫」、「醫鬧」事件仍時有發生的背景下，近日陸網電商平台上一款「醫生防刺白大褂（醫師袍）」爆紅。據《澎湃新聞》報導，該醫師袍生產商表示，製作產品的材料目前已申請發明專利，有醫生團體下訂。

大陸Alpha法規案例庫統計，2018年，全大陸一審審結的醫療損害責任糾紛案件共計7461件，進入二審程序的有3618件；另蟻坊軟件不完全統計，2018年全大陸典型暴力傷醫事件至少12起，造成2名醫務人員犧牲。





▲業者釋出防刺醫師袍材料實測影片，表示能抵擋刃器穿刺、切割。（圖／取自圍觀視頻）

該款在大陸電商平台販售的「醫生防刺白大褂」，由上海固甲新材料科技有限公司研發，公司經理表示，產品事實上已於5月底開始銷售，對於產品爆紅，並非是炒作行為，「我們開發這個產品的初衷是保護醫護人員，它火起來我們根本不知道。」

根據產品介紹，該款防刺醫師白袍中量950公克，外層為精梳棉材質，裡層為防刺複合材料，可防護頸部、肩部、胸部、背部和腰部，亦能抵禦減輕刀具穿刺傷害，穿著跟普通白袍相近。

固甲新材料指出，產品經過兩年研發，目前單個分銷商店舖內，月銷量約為8、90件，訂購者多為醫師個體，也有醫科大學、醫院訂購，目前未有購買者表示遇到醫鬧事件。

事實上，各類不同的防刺、防彈材料已頻繁用於軍工或警用體系，近年逐步延伸到民用領域，包括台灣亦有紡織業者販售所謂的防刺、防割外套和後背包。

▲醫師袍價格1659元人民幣起跳，約合新台幣7122元。（圖／截圖自淘寶網）

參與研發「醫生防刺白大褂」的大陸東華大學紡織學院副院長王富軍說，防刺材料是有一定意義的，對部隊來講它要求會更高一些，但對於醫生來講，「它一定程度上是防匕首或者其他一些（刀具）刺的話，我覺得這個還是有意義的。」

但中國生命關懷協會醫院人文建設專委會秘書長李慶質疑，賣家宣傳的防刺功能如何實現，值得商榷，應經過相關部門認證，或破壞性試驗探究，擔憂此舉渲染醫患矛盾，更可能是炒作行為。

觀察電商平台用戶評價，有網友表示已經購買，自稱是醫護人員，配文表示，「女生當醫生.......上手了一件啊，上班可以稍微安心點！」

► 欸~妳過來一下！妳過來一下