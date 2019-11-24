文創園區驗出除草劑！花蓮將速催生非農地使用除草劑自治條例

▲▼花蓮縣政府已完成「花蓮縣非農地使用除草劑管理自治條例」草案公告，並辦理全縣13鄉鎮說明會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由文化部委外經營的花蓮文創園區靠近自由街圍籬邊雜草疑似有噴灑除草劑痕跡，花蓮縣政府於10月17日指派環保局、農業處、文化局及會同園區管理單位進行會勘，初步勘驗為小花蔓澤蘭修剪造成枯黃，後為求謹慎19日指派相關單位與環保人士採樣送檢驗，11月7日檢驗結果檢出除草劑。

花蓮縣政府表示，感謝楊華美議員及廖美菊老師等鄉親關心花蓮生態與環境議題，後續該公司除願意配合調查事實的原委及依環保局人員指導執行園區除草、植栽、防蚊等相關環境維護作為，並嚴格要求同仁遵守法規及合約要求委外廠商進行環境維護作業時載明不得使用除草劑。

縣府強調，將加強宣導及稽查農藥販賣業者，務必詢問購買者用途，並提供販售證明，強化源頭管理機制。

縣長徐榛蔚極度關心鄉親及遊客健康，除呼籲民眾切勿於公共場所使用除草劑外，並責由環保局訂定「花蓮縣非農地使用除草劑管理自治條例」，目前已完成草案公告並辦理全縣13鄉鎮說明會完畢，後續將廣納各界意見修正草案送縣府法規會審查及縣務會議討論，並經議會提案審議後，函報中央主管機關環保署核定及備查，期望能盡速公告實施，維護花蓮生態環境與民眾健康。

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