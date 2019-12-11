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非農地用除草劑傷人體！馬路邊、校園禁噴...違規最高罰15萬

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▲▼環保署宣導非農地農用不能用除草劑，最高罰15萬。（圖／環保署提供）

▲環保署宣導除草劑麥擱噴啊，雜草其實可以自己清理。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

除草劑常被用來清除土地雜草，但長期噴灑在土地恐破壞生態，環保署毒物及化學物質局今（11日）指出，尤其是「非農地非農用」使用除草劑，更會影響環境及人體健康，若違規最高可罰15萬元。

近年來，環保意識抬頭，除草劑使用議題被外界高度關注，毒物及化學物質局說明，為推動環境雜草管理工作，自107年起除邀請行政院相關部會及地方政府外，也與關切除草劑議題的環保團體合作，共同制定「非農地雜草管理指引」，提供各級政府機關雜草綜合管理技術指引，提倡公部門帶頭做起，落實非農地不用除草劑。

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▲▼環保署宣導非農地農用不能用除草劑，最高罰15萬。（圖／環保署提供）

▲環保署宣導非農地農用不能用除草劑，最高罰15萬。（圖／環保署提供）

毒物及化學物質局指出，同時制定「非農地環境雜草管理自治條例參考版」函頒各地方政府參考，截至目前為止，已制定除草劑管理自治條例者包括宜蘭縣、台北市及高雄市等，另桃園市、花蓮縣、苗栗縣、屏東縣等也著手展開相關規劃。

環署表示，環境雜草管理及非農地不用除草劑等相關工作需仰賴政府部門與環保團體攜手合作，該項工作109年將持續與地方及環保團體合作推動，動員民眾「雜草自己理，一樣很可以」，也呼籲根據《農藥管理法》，只要在馬路邊坡、校園和公園等處都不能用，一違規違就會開罰至少1萬5千元，最高15萬元。

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