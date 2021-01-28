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傳染力強不強關鍵曝　台大醫：只要有一個火放進來！全台大震撼

記者陳俊宏／綜合報導

台灣兒童感染症醫學會理事長、台大醫師兼指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎表示，新冠病毒傳播力強不強，是取決於人為因素，有沒有好好消毒雙手，而非媒體報導「變種病毒傳播力變強」。對於部立桃園醫院群聚感染，他則認為，叫大家不要去桃園不是很實際問題，畢竟在公共場所會接觸到的病毒，很多是從外地來的，不一定說不住在桃園就沒有風險，「台灣是共同體，所有人在這段時間都要注意。」

▼李秉穎說，桃園疫情看起來就是星星之火可以燎原。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

▲▼1016中央流行疫情指揮中心記者會,李秉穎。（圖／記者呂佳賢攝）

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李秉穎26日在《年代向錢看》政論節目，被問到對桃園疫情看法。他表示，桃園疫情看起來就是星星之火可以燎原，所以他們一直堅持邊境守疫，有一陣子有人說台灣邊境可以放寬一點，「1、2個進來不會怎麼樣」。他強調，「就是會怎麼樣！它只要有一個火放進來了，我們接下來就是全台灣大震撼。」

李秉穎說，一開始疫調發現指標病例傳染給住院醫師，陸續又傳給他的女友、其他醫護人員、甚至是其他病患，這都是有跡可循的；桃園群聚最讓人不安的就是說，另一間病房有兩名確診病人，這些人的來往並沒有任何時間點是面對面接觸過，大家一直在問說這到底是怎麼來的？

李秉穎表示，當然可能原因很多，第一要先做病毒基因序列，如果說這兩個病房的病毒是完全一樣的話，那應該是甲病房慢慢傳到乙病房，「至於是怎麼傳下去的，有可能會沒辦法得到答案」；因新冠病毒主要傳播途徑有兩種，飛沫傳染和接觸傳染，飛沫傳染就是面對面接觸15分鐘以上得匡列。

李秉穎指出，可是接觸傳染是無法訂出隔離、風險條件，接觸傳染會不會發生，繫乎每一個人的衛生習慣；比如醫院內一名病人感染病毒，手上沾了鼻涕或痰液，沒馬上洗手消毒，還摸門把、按電梯按鈕，接下來沒有跟你面對面接觸者，不用15分鐘就會得到感染。

▼李秉穎說，病毒傳染力強不強，是取決於人為因素，有沒有好好消毒你的雙手。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼防疫,清潔,洗手,消毒,衛生。（圖／記者周宸亘攝）

李秉穎說，因病毒在物體表面上會存留一段時間，尤其現在秋冬天，存留時間更久了，「所以傳染力強不強，絕對不是先前媒體報導什麼變種病毒、傳播力變強，是取決於人為因素，有沒有好好消毒你的雙手。」

李秉穎認為，桃園案例擴大一段時間，且有些是沒有明顯接觸史，他覺得接觸傳染的機會是滿大的；至於未來要等待進一步疫調，已匡列上千人、幾乎要上萬人居家隔離或自主健康管理，希望透過嚴格的檢疫手段，讓病毒不至於擴散出去。

李秉穎表示，這段時間所有台灣民眾不管有沒有去過桃園，畢竟在公共場所會接觸到的病毒，很多是從外地來的，不一定說不住在桃園就沒有風險，所以叫大家不要去桃園其實不是很實際的問題；台灣是共同體，所有人在這段時間都要注意，如果你有疑似感染症狀就要趕快就醫檢查，當然如果有疑似症狀，且有接觸到從桃園來的，警覺性要更高了。

部立桃園醫院群聚感染累積15人確診，已連三天「+0」無本土病例；其中案889、890感染源仍不明，他們是從12A病房出院的患者與同住家人，和先前確診醫護毫無接觸，目前指揮中心匡列居家隔離人數達3482人。

▼部桃群聚感染關係圖。（圖／記者王譯萱攝）

▲▼部桃群聚感染關係圖。（圖／記者王譯萱攝）

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