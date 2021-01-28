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陸群體免疫要「11億人」接種疫苗　專家：耗時需2年左右

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

▲大陸已展開新冠疫苗接種。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新冠疫苗接種已經展開，國家衛健委疫苗專家邵一鳴27日表示，理論上來說，要達到群體免疫，必須有80%以上的人群接種疫苗，也就是約11億人，時間上大概需要2年左右。

邵一鳴指出，群體免疫屏障的水平Y可根據公式（1-1/R0）x 100% 來計算，其中R0為一個感染者平均把病毒傳給幾個人的能力，新冠病毒的R0為3，Y為66%，由於疫苗保護率低於100%，加之疫苗運輸、使用中的損耗，大概需要 80%以上的人群接種才能建立起群體免疫屏障，這大概需要兩年左右。

▲▼中國大陸新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

不過，邵一鳴也提到，現實中還需要考慮更複雜的因素，一般說的免疫屏障，是指阻斷病毒的傳播，但現在無論是國產疫苗還是西方疫苗，測定的都是「制止發病」，而不是「阻斷新冠病毒傳播」。

邵一鳴表示，英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗 3 期臨床試驗中抽取一部分人進行核酸普測，發現儘管該疫苗對新冠發病的保護率為70.4%，但對無癥狀感染的保護率只有27.3%。「所以，使用當前的國內外新冠疫苗，是難以建立起阻斷病毒傳播的免疫屏障的。」

邵一鳴認為，防控策略將根據疫情防控的不同階段，不斷進行優化和調整，新冠病毒防治的兩難狀態在於，它是一種介於「非典」（SARS）和流感之間的病毒：「非典」病死率高，但傳播能力相對較弱，有可能把它一次撲滅；流感病死率低，但傳播能力很強，人類從未想過能把它撲滅。

邵一鳴指出，接下來的防控策略，可能還是要看疫情會更向流感那個方向發展，還是更向著「非典」的方向發展，但鑒於新冠病毒對生命的傷害程度，還是有必要採取比對付普通流感更強的手段，以對經濟和社會正常生活影響更小的方式，即更低成本更高效益的新防控模式來應對。

邵一鳴強調，現在的當務之急，是同時推進傳統防控措施和疫苗接種，一方面挽救生命，一方面大幅降低病毒的傳播，「當前通過接種疫苗建立這樣的免疫屏障，即顯著減少發病、大幅度降低重症和死亡，保障醫療體系的正常運轉，這是完全可以實現的。」

▲▼中國大陸新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

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