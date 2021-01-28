邱顯智籲勞動部統一規範　明定外送員不得進入醫療院所

▲時代力量立委邱顯智召開「防疫升級！職安署別忘了千千萬萬的外送員」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

衛福部桃園醫院爆發群聚感染，讓國內新冠肺炎疫情再度升溫，時代力量立委邱顯智28日表示，勞動部職安署應修訂「食品外送平台之外送員（取送餐）防疫重點事項」，明確規範外送員不得進入醫療院所送餐，避免讓外送員成為防疫破口。勞動部職安署回應，將與中央流行疫情指揮中心研擬對策做出適時調整。

邱顯智28日上午與時代力量新竹市議員廖子齊、新竹市網路平台外送員職業工會籌備會、桃園市網路平台外送員職業工會於立法院召開「防疫升級！職安署別忘了千千萬萬的外送員」記者會，要求職安署明確規範外送員不得進入醫療院所，避免疫情擴散。

▲美食平台外送員。（示意圖／記者屠惠剛攝）



邱顯智表示，近期開始有醫療院所發生內部群聚問題，因此感染控管成為重要議題，然而目前針對外送員的防疫重點，僅有職安署的「食品外送平台之外送員（取送餐）防疫重點事項」中的第9點規定，「如外送為醫療院所等地點，外送員可主動與消費者約定於適當場所取餐」。

邱顯智質疑，第9點的「適當場所」並未明確規範然而，導致許多外送員會被要求進入醫療院所內，發生更大的傳染風險，職安署應該比照嘉義市衛生局的公告，明定外送員不得進入醫療院所內。

邱顯智指出，職安署的原始文字相當模糊，使得每間醫療院所的執行狀況不一，例如新竹馬偕醫院完全禁止外送員入內、新竹台大醫院則允許外送員憑健保卡入內，而新竹國軍醫院不但允許外送員入內，還要求外送員脫下安全帽，早已違反職安署的建議事項。

廖子齊要求，中央應明定外送員不得進入醫療院所，讓地方政府、業者、外送員及醫院工作人員有所適從，才能有效降低風險，若考量醫護人員或醫院工作人員不便至院外取餐，政府則應該派人力協助，體恤醫護人員的辛苦。

▲時代力量立委邱顯智、新竹市議員廖子齊。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，衛福部疾管署防疫醫師鄔豪欣表示，職安署所定的外送員防疫重點事項內容，在防護裝備、維持社交距離、適當地點的原則上「算是妥當的」，只是在疫情嚴峻的期間，如果能夠在醫院減少人流出入，站在感染管制的角度的確有幫助，詳細詳細配套還有待後續討論。

鄔豪欣也說，疾管署對於「適當場所」還沒有明確定義，但是在戶外、通風良好的地方的確比較理想，不過還是要考量到醫院特性的不同，或者部分醫院的屬性有困難等因素，的確可以做一些彈性調整。

勞動部職安署科長葉沛杰則表示，職安署在重點事項中訂定「適當場所」，就是為了要有彈性調整，畢竟疫情起起伏伏，當時用這樣的字眼，讓外送員、訂餐者雙方自行約定，例如到戶外、通風良好的地方取餐當然是最好。

不過葉沛杰也說，考量部分醫療院所的規模較小，其實也可以約定到院內的適當地點取餐，這部分也是在當初設想的範圍之內，但是現在剛好處在國內疫情的另一段高峰，有關是否需要進一步調整，職安署會再跟中央流行疫情指揮中心研擬對策做出適時調整。

其他人也看了這些新聞...

►蔡英文提3大防疫關鍵：守住就可以安心過年

►柯文哲：千人確診例在醫院「要封城」 防超過醫療能量負荷

►台北電玩展「場內容留上限7000人」 北市要求：出多少進多少



►振興一下我們的美麗