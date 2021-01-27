配合中央防疫需求　台南市政府宣布2021台灣國際蘭展停辦

▲因應中央防疫需求，以往深受國際重視的台灣國際蘭展，台南市長黃偉哲宣布今年忍痛停辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受衛生福利部桃園醫院新冠肺炎群聚擴大，疫情升溫影響，並配合中央流行疫情指揮中心的防疫措施，台南市長黃偉哲27日晚上宣布，原訂3月在台南後壁蘭花生技園區舉辦的2021台灣國際蘭展忍痛停辦。

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黃偉哲市長指出，台灣國際蘭展已邁入第17年，每年都吸引海內外超過20萬人次觀展，創造百億元蘭花外銷商機，是台南農業的重要品牌，惟疫情當前，續辦國際蘭展恐衝擊品牌形象，亦恐危及觀展民眾安全。

黃偉哲說說，考量台灣國際蘭展活動意旨，主要是提供蘭花國際市場交易平台，及讓國內蘭花業者有與國外業者交易和技術交流的園地，今因疫情衝擊，中央政府於1月1日起將入境防疫升級，致蘭花競賽國外評審團、研討會、論壇的國外講者、國外重要買主及貴賓皆無法來台參與，恐失去蘭展提升國際參與及促進外交的意義，因此停辦為宜。但蘭展雖停辧，行銷台南農產品勁道不停止，台南市政府已向農糧署提出後續因應新冠肺炎整體農產品行銷計畫，以不同型式加強行銷台南優質農產品。

黃偉哲強調，市府雖已針對防疫做足準備，但不容閃失，不論是防疫角度或品牌形象，都應忍痛停辦。市府會持續累積能量，等疫情趨緩後，台灣國際蘭展將以更好的樣貌與大家見面。

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