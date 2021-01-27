毛毛的！台中2市場部分攤商沒戴口罩　市府：派員稽查拒戴罰1.5萬

▲台中市西區向上市場，遭民眾檢舉有攤商未佩戴口罩。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

近日疫情嚴峻，部桃爆發院內感染，引起社會高度重視。台中市西區向上市場有部分攤商未戴口罩，有民眾擔心恐成防疫破口，稱向市場管理員反映後認為未獲積極處理。對此，向上市場監委表示，市場一直有使用廣播宣導佩戴口罩，但還是有少部分外地來的流動攤位不願配合，市場人員並無公權力可強制要求，只能繼續加強向攤商宣導。

向上市場位於台中市西區向上路與忠明南路口附近，市場內有米苔目、烤玉米、章魚小丸子、水餃、鹹水雞等各式庶民小吃，既美味又便宜，此外還有蔬果、服飾、肉類等攤販，營業時間從上午8時20分至晚間11時，吸引許多婆婆媽媽、喜愛美食的民眾前往消費。

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▲向上市場吸引許多婆婆媽媽、喜愛美食的民眾前往消費。

但近來部桃爆發院內感染，疫情嚴峻，市場內卻有部分攤商沒戴口罩，有賣衣服、也有賣食物的，除衛生堪慮，在人潮眾多的市場裡恐成為防疫破口，有民眾請市場管理員向攤商勸導，但管理員見對方不理卻作罷，甚至要民眾「不然去報警啊！」

對此，向上市場黃姓監委表示，有時候攤商一忙，難免會因太熱自覺難以呼吸脫下口罩，而市場內大部分攤商都願意配合戴口罩，只有少數外地來的流動攤位不願配合。黃說，市場人員每天都會廣播宣導要戴口罩，不過他們沒有公權力，僅能持續勸導。

▲▼《ETtoday新聞雲》今日實際走訪，發現市場內確實有部分攤商未戴口罩。

遭質疑的廖姓市場管理員表示，當時她很忙碌，且只是回應對方「可以去請警察來開單」，她一直都很認真在宣導，卻被民眾說成這樣，相當無奈。此外，台中市南屯區春社市場，也遭民眾發現有部分攤商未佩戴口罩。

台中市經發局市場管理科表示，接獲檢舉後有派員到市場稽查宣導，加強防疫觀念，請攤商配合佩戴口罩，若屢勸不聽，將依《傳染病防治法》開罰3000至1萬5000元。

▲▼ 台中市南屯區春社市場也遭民眾發現有攤商未戴口罩。（圖／記者游瓊華攝）

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