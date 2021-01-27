防疫提升靠「三寶」！斗六就業中心徵756職缺　改代收履歷

▲勞動部雲嘉南分署斗六就業中心往年均舉辦聯合徵才活動，今年原訂於1月28日舉行第一場聯合徵才活動，但受疫情停辦活動影響，就業中心改為年前代收履歷服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆年前後為民眾轉職熱潮，勞動部雲嘉南分署斗六就業中心往年均舉辦聯合徵才活動，今年原訂於1月28日舉行第一場聯合徵才活動，但受疫情停辦活動影響，就業中心改為年前代收履歷服務，並祭出「就業三寶」祈福幸運小物，民眾到中心求職，即限量贈送斗六福德宮發財金、福氣小豬撲滿及春聯一組。

為鼓勵民眾在防疫期間來就業中心求職，特別推出「就業三寶」加碼活動，斗六福德宮主委林勝裕說，找工作就是為了賺錢過好年，斗六就業中心為求職者祈求發財金，給最大的祝福，斗六福德宮一定支持，在農曆年前獨家贈送限量版發財金，為求職者帶來財富。

此次聯合徵才代收履歷活動從1月28日至2月9日，共有12家企業廠商，756個工作機會，包括上銀科技、宇榮高爾夫、碁富食品、矽品精密工業、正新橡膠、海德魯材料、利勤實業、建大工業、金居開發、福懋科技、明基材料、巧新科技等12家廠商。

徵才活動所贈限量「就業三寶」，第一寶是斗六福德宮發財金，為求職者祈求發財。第二寶是福氣小豬撲滿，希望大家在農曆年前有好工作，幸福存錢滿滿。第三寶是由「書法鬼才」吳福山老師親寫春聯，祝大家牛轉錢坤犇前景。

斗六就業中心廖家偉主任表示，去年因為疫情給各行各業帶來較大衝擊，而防疫同時更要顧薪情，適逢農曆年節即將到來，為了幫助求職民眾順利在年前找到好工作，聯合徵才改為代收履歷，同時希望就業三寶能為大家帶來好運，請待業及轉職民眾可把握尋職機會，查詢最新徵才活動、相關資訊可電洽斗六就業中心（05-5325105）詢問。

▲「就業三寶」祈福幸運小物，民眾到斗六就業中心求職，即限量贈送斗六福德宮發財金、福氣小豬撲滿及春聯一組。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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