台灣民意基金會／66％不樂見萊豬進口　逾3成民眾挺國民黨公投連署

▲萊豬進口示意圖。（圖／資料照）

記者蕭羽耘／台北報導

蔡政府1月開放萊豬進口，引發爭議，國民黨的反萊豬公投連署正如火如荼進行。台灣民意基金會最新民調顯示，台灣20歲以上成年人中，28%滿意萊豬進口政策，但約66%不滿意，不滿意者比滿意者多 38 個百分點。

▼台灣人對蔡政府進口萊豬的反應。（圖／台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會分析，蔡政府去年12月立院抗爭中通過九項行政命令，今年1月開放美國萊豬進口，正遭遇強大社會主流民意反彈。最新民調與上個月相比，滿意的人減少1.6%個百分點，不滿意的人增加 3.8 個百分點。

▼進口萊豬近兩月民調比較。（圖／台灣民意基金會提供）

萊豬進口整體而言，台灣民意基金會說，明顯對蔡政府不利，在民意戰場上陷入新的困境，蔡英文執政團隊迄今不但未能有效說服多數人民接受美國萊豬進口，而且反對的人明顯增加，壓力將越來越大。

至於國民黨最近推動反萊豬公投，因而詢問，樂不樂見公投過關？民調結果發現，31.3%非常樂見、23%還算樂見、20% 不太樂見、16.1%一點也不樂見，與9.6%沒意見、不知道、拒答。

▼台灣人對反萊豬公投態度。（圖／台灣民意基金會提供）

換句話說，在20歲以上台灣成年人中，有54%樂見反萊豬公投過關，36%不樂見，樂見者比不樂見者多 18 個百分點。

台灣民意基金會進一步分析，從政黨傾向看，民進黨支持者中，有24%基本上樂見反萊豬公投過關，67%不樂見；國民黨支持者中，90%樂見，7.4%不樂見；民眾黨支持者中，70%樂見，2.5%不樂見；時代力量支持者中，5成樂見，48%不樂見。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是2021 年1月18-19 兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1081 人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。