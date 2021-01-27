杜絕萊豬流入風險！　陸方宣布「全面禁止」台灣肉製品輸入

▲國台辦發言人朱鳳蓮主持1月27日例行記者會。（圖／翻攝CCTV4）

記者任以芳／北京報導

台灣年初開放萊豬進口引起大陸方面高度重視，對岸民眾擔心未來透過各種管道流入大陸市場。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（27日）表示，「大陸已經嚴禁台灣方面生產或經轉運的肉類產品輸入，海關也加大力度檢疫。」

台灣今年1月1日開始，正式開放含萊克多巴胺的美豬和30月齡以上的美牛進口，有大陸民眾擔心，含萊克多巴胺的美豬、美牛以及相關產品會不會通過台灣流入大陸市場。另外，受疫情影響，今年台灣方面返陸過節人群減少，還是有不少人攜帶肉製伴手禮，小心將成為觸法行為。

首先，朱鳳蓮表示，「為了保護大陸消費者健康，大陸一向禁止在動物養殖過程中使用萊克多巴胺，嚴禁進口含有萊克多巴胺的肉類產品。」

考量台灣方面有高致病性禽流感等疫情，朱鳳蓮進一步說，「為防範疫情傳入風險，大陸嚴禁台灣方面生產或經轉運的肉類產品輸入。為了防止有關肉類產品從台灣流入大陸市場，近期大陸有關部門已加大查驗力度。」

▲110年1月1日，台灣萊豬進口首日，業者擔心影響生意，強調販售台灣豬標章。（圖／記者呂佳賢攝）

談到大陸海關查緝情況，朱鳳蓮說，「這些是進不來大陸的。」目前大陸海關從寄往大陸的郵包、從台灣入境大陸的旅客行李中查獲一些肉及其製品、含肉食品、含肉調味品等，比如肉鬆、豬肉脯等，已經按照相關的規定處理。如果大陸消費者發現市場上有來自台灣方面的肉類產品，可以向當地監管部門反映。