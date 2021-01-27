不做土木工程改種咖啡奪世界第一　他獲十大神農：無法忘懷

▲第32屆最年輕的模範農民王朝偉開發出許多紅茶系列產品。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

「第32屆全國十大神農及模範農民今（27日）出爐，農委會頒發當選人證書、匾額及獎金15萬元，另12位模範農民也獲頒當選證書及獎金5萬元，其中，此屆最年輕的是31歲的王朝偉，將南投的紅茶產業從一級提升至六級。另外，將台灣咖啡揚名國際的郭章盛，則是寫下轉換跑道的新人生。

王朝偉十年磨一劍，至今展現自己和紅茶軟實力，以初生之犢不畏虎的精神投入紅茶產業經營，從茶葉生產到產品販售，每一環節都步步踏實去做，並建立契作收購標準，穩定茶農收入與維持品質，以產製銷一貫化作業為目標，開發各種機器設備，將紅茶產業從一級提升至六級，成立觀光休閒農場品牌「HOHOCHA喝喝茶」推廣日月潭紅茶文化。

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▲王朝偉研發的紅茶產品。（圖／記者許展溢攝）



王朝偉積極擴增通路，並持續開發茶葉蛋、手搖飲、罐裝飲料等延伸產品，推動紅茶普及化，期盼紅茶文化能更貼近民眾生活，帶動產業蓬勃發展。他不僅擔任日月潭青農聯誼會副會長，更協助青農組織運作不遺餘力，也與契作夥伴合作解决問題，達到產業共好的目標。另外組織班員成立產銷班，指導班員產銷技術，穩定班員收益，同時熱心協助班員申請產銷履歷、產地認證等。

▲▼將台灣咖啡揚名國際的郭章盛（左一）。（圖／記者許展溢攝）



另外，將台灣咖啡揚名國際的郭章盛，則是寫下轉換跑道的新人生，年輕時就曾試種咖啡成功，後來對咖啡無法忘懷，從土木工程一腳踏進咖啡的世界，積極研發咖啡栽培管理及後製技術，致力提升台灣咖啡的品質，創立「嵩岳咖啡」品牌，持續引進咖啡新品種，以草生栽培及深處用肥方式進行栽種，達到保護高山水源，友善環境的目的。郭章盛以精益求精的態度，培育出風味絕佳的優秀咖啡，參加國內外咖啡大賽，屢屢奪獎，2020年更獲得美國咖啡品質協會（CQI）認證89.25分，排名世界第一。

▲▼十大神農。（圖／記者許展溢攝）



十大神農的吳成富、謝瑞裕、黃治鴻、陳弘儒及邱經堯等人皆具備有機、產銷履歷等農產品安全驗證，以友善環境方式耕作，且多成立自有品牌，持續堅持生產安全農產品，呼應政府把關食安的政策目標，以及消費者購買安心農產品的需求。面對農業轉型升級挑戰，此次獲獎的農民導入智慧科技投入生產及管理，包括以智慧科技管理提升鳳梨耕種效率的陳映延、開發自動化及標準化蛋鴨飼養的吳鴻基，以及使用AI科技管理養殖石斑魚的陳啓宏等，這些成果都值得政府及農民借鏡，一起讓台灣農業進步成長。