「泰達幣」交易平台慘被破解！8神偷「一招式」海削千萬入袋

▲泰達幣交易平台疑遭人發現漏洞，被詐領價值上千萬元的虛擬貨幣。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

號稱與美金掛勾的虛擬貨幣「泰達幣(USDT)」，因和美元是1:1，穩定性極高，頗受市場信賴，但台灣8名男女發現，某交易平台系統有漏洞，反覆登入操作，撈出一堆泰達幣後，轉存進個人創設的交易平台，獲利達新台幣上千萬元，台北地檢署27日指揮調查局發動搜索約談涉案8人，依妨害電腦使用、詐欺等罪嫌偵辦。

檢調獲報，這個犯罪集團疑似在2020年間，發現受害交易平台沒有即時更新帳戶的漏洞後，先由李思慧、張修豪、陳楷寯、賴俊宏4人，在交易平台申辦帳號，購買少量泰達幣後，再利用陳俊宇、蔡宗霖、黃文俞、王明郎4人申辦的網路，重複登入先前4個帳號，頻繁操作太達幣與現金兌換、賣出、以及提領。

因為交易平台沒有即時更新帳戶狀態，導致犯罪集團頻繁操作可領到更多泰達幣，之後又疑似為了掩飾詐領虛擬貨幣的犯行，馬上將這些泰達幣轉存進蔡宗霖另外開設的交易工作室，另行交易洗白，估計不法所得達上新台幣千萬元。

台北地檢署檢察官洪敏超27日指揮調查局資安工作站，兵分9路展開搜索，並以涉嫌詐欺、妨害電腦使用、洗錢、組織犯罪被告身分，約談蔡宗霖等8名涉案男女到案釐清案情。

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