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全球前10大紙業爆內鬼！總座「原紙當衛生紙賤賣」　掏空2.6億元

▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲金盛世總經理等人為了業績，用假的銷售發票平衡原紙與衛生紙價差，害公司損失2.6億元。（圖／Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

全球知名紙業集團、印尼金光集團在台子公司「金盛世紙業」，從2012年起，就被母公司下令不准再賣原紙，金盛世的總經理黃國泉等幹部卻為了業績獎金，以「衛生紙」的名義賤賣「原紙」，造成金盛世損失2.6億元，供應部經理還和業務經理在外偷開公司，用金盛世的資源代工生產紙商品銷售，無本獲利1億餘元，檢調今兵分6路搜索約談黃等10被告。

金光集團是世界上前10大漿紙製造商，集團旗下的印尼亞洲漿紙有限公司，百分之百持股台灣的金盛世紙業有限公司，從2012年起，金光集團基於企業經營考量，禁止金盛世在台販售原紙，只能販售衛生紙等完工產品。

但是因為業績不是以銷售額計算，而是根據完工產品所使用的原紙噸數來統計，金盛世總經理黃國泉、業務經理林國洲、供應部經理蘇文菁、財務部經理任鳳英為了爭取績效，涉嫌與13家根本不需要衛生紙的代工廠聯手，以低價賤賣原紙，然後再以假的衛生紙訂單，搭配衛生紙促銷方案、不實加工費，調整原紙和衛生紙銷售價差，導致金盛世損失2.6億元，黃等人則賺進290萬元獎金。

此外，蘇文菁又和公司另名業務經理黃弘仁一起，從2016年4月到2017年12月間，私下開設「菁弘國際有限公司」，使用金盛世的資源以及代工廠，生產紙類產品後對外銷售，菁弘做了1年多的無本生意，營收達1億5百多萬元，違背了當初她們和公司簽訂的「保密不競爭協議」。

台北地檢署檢察官陳照世25日指揮調查局北機站，並分6路展開搜索，並以涉嫌詐欺、背信、業務登載不實等罪嫌被告身分，約談金盛世5名幹部，以及5名下由代工廠人員到案釐清案情。

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