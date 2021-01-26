搶業績「原紙當衛生紙賤賣」　金盛世總座涉掏空2.6億遭聲押

▲金盛世紙業總經理黃國泉遭聲押禁見。（圖／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

全球知名紙業集團、印尼金光集團在台子公司「金盛世紙業」，從2012年起，由包括總經理黃國泉在內的幹部，不顧母公司禁令，為了業績獎金，以「衛生紙」的名義賤賣「原紙」，造成金盛世損失2.6億元，還有員工用金盛世的資源代工生產紙商品銷售，無本獲利1億餘元，台北地檢署檢察官漏夜訊問後，26日凌晨依背信等罪，將黃和業務協理林國洲聲押禁見。

其他遭約談的金盛世人員中，供應鏈部門經理蘇文菁以80萬元交保、業務部經理黃弘仁以50萬交保、財務部經理任鳳英以60萬元交保，至於廠商王俊中、鍾麗華、楊豐宏、簡耀豊各以50萬元交保候傳。

金光集團是世界上前10大漿紙製造商，集團旗下的印尼亞洲漿紙有限公司，百分之百持股台灣的金盛世紙業有限公司，從2012年起，金光集團基於企業經營考量，禁止金盛世在台販售原紙，只能販售衛生紙等完工產品。

但是因為業績不是以銷售額計算，而是根據完工產品所使用的原紙噸數來統計，金盛世總經理黃國泉、業務經理林國洲、供應部經理蘇文菁、財務部經理任鳳英為了爭取績效，涉嫌與13家根本不需要衛生紙的代工廠聯手，以低價賤賣原紙，然後再以假的衛生紙訂單，搭配衛生紙促銷方案、不實加工費，調整原紙和衛生紙銷售價差，導致金盛世損失2.6億元，黃等人則賺進290萬元獎金。

此外，蘇文菁又和公司另名業務經理黃弘仁一起，從2016年4月到2017年12月間，私下開設「菁弘國際有限公司」，使用金盛世的資源以及代工廠，生產紙類產品後對外銷售，菁弘做了1年多的無本生意，營收達1億5百多萬元，違背了當初她們和公司簽訂的「保密不競爭協議」。

台北地檢署檢察官陳照世25日指揮調查局北機站，並分6路展開搜索，並以涉嫌詐欺、背信、業務登載不實等罪嫌被告身分，約談金盛世5名幹部，以及5名下游代工廠人員到案釐清案情。

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