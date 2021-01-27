台南破獲「媽媽車手團」　6女「兼差貼補家用」領黑心錢逾2千萬

▲詐騙集團冒用美女照，以假交友真詐財手法，誆騙被害人投資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警分局偵查隊1月26日在台南、高雄等地查獲吳姓女子等8名詐騙集團車手，警方調查，吳女等8人加入詐騙集團擔任車手，負責提款，提供其所有之15個銀行帳戶做為犯罪工具，計有李姓被害人等27人受騙，金額超過2千萬元，全案偵訊後依詐欺等罪函送台南地檢署偵辦。

據警方調查，吳姓女子（30多歲）等6名女車手及2名男車手，分布在台南、高雄等地，警方之前逮獲1名女車手，經擴大追查，發現該女車手等人是被詐騙集團吸收，負責提領被害人匯入帳戶款項，而該集團機房成員，則以偽稱投資虛擬貨幣可以獲利的話術，使李姓被害人等27人陷於錯誤，匯款1000元至200萬元不等到上述帳戶內，總計匯款484次、被害人共損失2193萬607元，全案卷宗厚達100公分，案情交錯複雜。

案經分析比對銀行及集團虛擬帳戶交易紀錄，釐清確認吳姓女子等8嫌犯案證據，並依法通知吳女等人到案說明，訊後依詐欺等罪嫌函送台南地檢署偵辦。

據了解，五分局查獲的6名涉案女車手中，大部分是「媽媽級」車手，「兼差」目的都是要「賺錢」貼補家用。詐騙集團則冒用美女照，以「假交友真詐財」手法，取得被害人信任後，開始遊說被害人拿錢出來投資虛擬貨幣等交易，被害人投資後就血本無歸，這些女車手再依詐騙集團指示去提領贓款交付。

台南市警五分局提醒民眾，不要輕易相信網路交友、投資等手法，尤其高獲利更要小心，應向165反詐騙專線查證，或打110，不要淪為被詐欺的對象，而且民眾也不要貪小利擔任詐騙集團車手，或提供金融帳戶供集團使用，以免吃上詐欺官司及後續民事追償。

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