祖孫牽手放學…不對勁！　老師靈機一動攔人救了2家人

▲失智阿嬤在路上牽著國小女童的手一起走，被控涉嫌略誘。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新北市新店區某國小女童，去年底放學時，遇到80多歲的阿嬤跟她說：「家裡很多東西，來我家拿」，女童開心地和阿嬤牽走一起走，被騎車經過的老師機警發現攔下，並報警控告阿嬤涉嫌略誘孩子，阿嬤的兒子向警方表示，阿嬤失智多年常走失，要不是老師報案，可能又要去公車總站找人了；台北地檢署調查後，以無略誘犯意等理由，處分不起訴阿嬤。

據了解，阿嬤是領有身心障礙手冊的失智老人，白天兒子出門工作後，她就會自己一個人到處亂逛，有時會搭公車繞台北一圈，有時會迷失在街頭，兒子已經習慣了回家沒看到人，就去公車總站找，或是上警局認人。

2020年底，阿嬤在新店某國小大門外，向1個放學的女學童說：「家裡很多東西，來我家拿」，女童就跟著阿嬤走，沒多久就被經過的老師攔下報警。女童說沒有受到強迫，也沒有被騙，阿嬤則是說不出自己為什麼要牽著女童走路，檢察官認為，阿嬤沒有施用詐術或其他方法誘拐女童，也因失智症，無法解釋自己的行為，主觀上無略誘犯意，因此處分不起訴。

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