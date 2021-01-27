黑風寨暗夜談判　「胡一刀」護主開槍！他後腦嵌鋼珠忍痛反擊

▲男子胡一刀為了保護大哥，朝對方後腦開槍，卻遭反撲砍傷。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北街頭談判出現武俠小說對決場景。和小說人物同名的胡一刀，去年和大哥一起到夜店「黑風寨」與人談判，過程中胡見大哥遭對方圍住，拿空氣槍對著黃姓男子後腦開了1槍，黃男竟忍住鋼珠嵌在腦皮下的痛楚，和陳姓、吳姓同夥一起回頭刀棍齊下，圍毆胡男，台北地檢署27日依殺人未遂、傷害等罪起訴胡、黃等4人。

已故武俠小說泰斗金庸著作的《雪山飛狐》中，男主角「胡一刀」為人豪邁，外號「遼東大俠」，以「胡家刀法」行走江湖，武功絕頂，兒子胡斐則是金庸筆下另一部《飛狐外傳》的主角。而現實生活中的胡一刀，則是年約20多歲，綽號Ken哥的保鑣。

檢警調查，2020年9月10日凌晨，Ken哥因投資地下賭盤糾紛，和黃姓男子相約到台北市市民大道上的「黑風寨」談判，途中，Ken哥遞了把空氣槍給保鑣胡一刀稱「等等可能有事」，果然兩派人馬在店內談了一陣子後，Ken哥就被黃男等人帶到店外圍住。

胡一刀護主心切，衝出店外就朝黃男後腦開了一槍，黃男忍著痛，和陳姓、吳姓回頭就是一陣痛毆，胡全身身痕累累、腿也被刀器砍傷，警方獲報到場，將傷者送醫救治後，發現黃男後腦連接頸部的位置，嵌了1顆空氣槍射出的鋼珠，所幸沒有碰到頭骨，但對黃男的忍痛功力也大感意外。

而這把空氣槍經鑑定沒有殺傷力，且Ken哥並未交代胡一刀對人行兇，但胡當下以近距離朝人體重要部位開槍，已觸犯殺人未遂罪嫌，至於黃、陳、吳3人坦承圍毆，則被依傷害罪嫌起訴。

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