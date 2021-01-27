黃捷曾勸「入民進黨沒談好」　王浩宇：對得起自己不當議員又怎樣？

▲王浩宇、黃捷。（合成圖／ETtoday資料照、記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

王浩宇遭罷免後，日前首度發文力挺面臨罷免危機的高雄市議員黃捷，民進黨更全力出動挽救黃捷的時刻，而王浩宇27日突然在臉書真情流露表示自己加入民進黨的原因，雖然知道不會有任何好處，但選擇跟台灣站在一起，「對得起自己，不當議員又怎樣？」

王浩宇稍早突然曝光與黨內夥伴的Line截圖，內容是黨內夥伴在罷免案時沒有幫忙、甚至落井下石的證據，不過他隨後立刻刪除，也無奈地說，很多支持者看不下去，要他跟黨中央反映，但最後也選擇原諒，「畢竟，這時候再去追究什麼，又有什麼意義？」

王浩宇表示，「黃捷說的沒錯，我加入民進黨時確實沒有先談好、甚至沒有先打招呼」，二月初入黨送件那一天，黨內長輩語重心長的勸，這樣會很辛苦，要思考再三，「但我義無反顧」。

王浩宇強調，「當我認清國家認同應該在其他議題之前，我選擇不繼續欺騙選民、不繼續騙自己，選擇一個價值跟我更相近的政黨」，雖然綠黨，有獨立完整的票源、可以很輕鬆的競選連任，甚至不需要準備幾十萬的初選費用，當時手邊的民調也很清楚，加入民進黨後，失去的選票將比得到的更多，甚至沒有任何好處，「但我義務反顧」。

王浩宇坦言，在深藍的眷村、在中壢，褪去藍綠一樣爛的偽裝、不再假裝中立是危險的，但自己選擇跟比較好的一方站在一起，跟對的政策站在一起，選擇跟台灣站在一起，「對得起自己，不當議員又怎樣？」

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