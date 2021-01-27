高議會連續13天等嘸人！黃捷路口拜票衝回　名列「8準時議員」　



▲高雄市議會第7次臨時會 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議會敲定21日至29日召開第7次臨時會，續審高市府110年地方總預算案，27日審警察局年度預算，不過議員報到狀況不佳，一早9時30分25人簽到，9時42分人數過半，一直到9時56分開議，兩次臨時會連續13天不準時，而現場只有8位議員準時進入議事廳，包含最近面臨罷免危機的黃捷。

▲高雄市議會臨時會開一開始因人數不足無法順利開會 。（圖／記者洪靖宜攝）

由於去年下旬定期大會沒審完總預算，一月上旬加開臨時會還是審不完，所以21日至29日召開第7次臨時會，但開議情況始終不理想，從上次臨時會到現在卻沒有準時開過會，按照進度27日為審議警察局年度預算，但原先表定9時30開會，又因人數沒有達到過半開會標準，無法準時開會。

▲黃捷(中黑衣)，一結束路口拜票行程後準時抵議會 。（圖／記者洪靖宜攝）

全場僅有8人在9時30分前進入議事廳，分別為黃柏霖、邱俊憲、黃文益、簡煥宗、李喬如、林富寶、鄭光峰、還有因罷免投票案，剛從路口拜票後趕回議會的黃捷，兩次臨時會連續13天不準時，一直到9時42分人數才過半，9時56分議長宣布開議。

時間對我們來說完全沒用！