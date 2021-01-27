年終掃除家電祭優惠　DYSON現省6千　LG買冰箱送空氣清淨機

▲春節即將來臨，家電品牌也祭出促銷讓民眾汰舊換新。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆年前即將邁入居家掃除的準備期，汰舊換新的氣氛也漸漸濃郁，近期多款家電品牌看準市場，紛紛推出促銷折扣，Dyson祭出吸塵器、空氣清淨機等最高6,000元優惠，LG則推購買指定冰箱，加送2台空氣清淨機，奇美則推買指定電視機種，加送料理微波爐。

看準農曆新年將至，許多人希望趁年前為家裡除舊布新，無論是居家整潔或是為自己打理新造型，Dyson限時推出獨家優惠，即起至2／10，不但推出吸塵器、空氣清淨機、吹風機與造型器優惠價，每日還發放限量折價券。

▲V11 Absolute+吸塵器現省6,000元。

以最新款V11 Absolute+吸塵器為例，原價28,900元，特價22,900元，直接現省6,000元，再加贈價值4,000元的LED隙縫清潔吸頭，與2,000元的商品折價券；三合一涼暖空氣清淨機HP00原價20,900元，特價15,888元，省下5,012元，而購買Supersonic吹風機，活動期間則加贈市價3,000元至4,000元不等的透氣髮捲梳、底座等贈品。

南韓品牌LG也針對春節檔期推出優惠，即起至3／31止，購買 LG家電指定型號，即可兌換送 LG PuriCare超淨化大白空氣清淨機、Mini隨身淨空氣清淨機、雲朗觀光集團住宿券、夏慕尼禮券、全家禮物卡或寬庭寢具5件組等多項贈品，單筆發票滿額15萬元，即送VELVET 5G 雙螢幕手機。

▲InstaView敲敲看門中門冰箱GR-QBFL87BS（上），加送PuriCare超淨化大白空氣清淨機（下）。

以InstaView敲敲看門中門冰箱為例，購買型號GR-QBFL87BS，加送PuriCare超淨化大白空氣清淨機以及PuriCare Mini随身淨空氣清淨機；購買OLED 8K AI語音物聯網電視型號OLED88ZXPWA，即贈雲朗觀光集團住宿券4張。

台灣品牌奇美則針對旗下電視推廚電贈品優惠，即起至2月底止，購買CHIMEI奇美家電大4K液晶顯示器指定機種，可獲贈價值2,290元至5,490元不等的TOSHIBA料理微波爐。

▲CHIMEI R6液晶顯示器特定型號，購買加送微波爐。

▲購買86吋奇美液晶顯示器TL-86U750（上），贈送價值超過5千元的TOSHIBA 34L燒烤料理微波爐（下）。。