台中春節交通疏導　即時路況監控＋重機部隊馳援＋AI科技執法

▲2月9日起，台中市警局將啟動春節連續假期交通疏導措施。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

年節將近，為提供市民順暢的行車環境，台中市警局將提前啟動春節連續假期交通疏導措施，自2月9日至11日中午，及連假末3日（2月14、15及16日），將採機動彈性調整路口號誌，加強指揮疏導。

台中市警局交通大隊表示，每年於春節前，均會策訂連假期間交通疏導計畫，針對本市百貨公司周邊、熱門觀光景點、風景遊憩區、廟宇及旅運處所，規劃交通疏導管制勤務，農曆初三、初四（下午1時至晚間6時）並配合高速公路局，執行北上匝道入口高乘載管制，本次春節更因應現況交通特性提前啟動交通崗時段調整措施，除提前啟動交通崗時段調整措施外，今年市警局並提出多項創新策略，強化本市交通疏導作為：

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一、成立「大重機交通疏處部隊」：

春節連假期間，市警局大重機部隊將加強本市台灣大道、文心路、五權西路、中清路、環中路、台74線等市區主要幹道及快速公路路況查報，發現壅塞時可立即通知轄區分局派遣員警或義交快達部隊，並先行於現地進行疏處，充分發揮大重機之各項優勢，此外，倘快速公路發生交通事故時，亦能透過派遣大重機馳抵現場進行事故處理，快速恢復現場交通秩序。

二、更新建置「交通路況電視牆」：

為能立即掌握本市交通路況，市警局交通警察大隊更新建置「交通路況電視牆」，以資源共享的方式，整合介接市府交通局（即時交通資訊網）、公路總局（省道即時交通資訊網）、國道高速公路局（即時路況資訊）、警局路口監視器交通影像，讓交通警察大隊勤務指揮中心執勤人員能即時透過單一軟體介面，除搜尋路口監視器並設立壅塞路段（口）影像群組外，並將本市重要道路監視器整合串成群組，監看全段路況，且可同時監看各單位建置之交通路況即時影像，將監視器效能最大化。

三、成立「交通執法科技中心」：

本局「交通科技執法中心」整合之闖紅燈、超速及公車停靠區違規停車違規照相設備，並介接「智慧型交通執法管理系統」及「GIS交通事故地理資訊系統」等執法、事故相關數據，善用本市交通違規及交通事故資料做「大數據分析」，可將執法設備設置於最迫切需加強執法之地點，也可供本局擬定各項執法策略，使有限的警力發揮最大效能，以維護交通安全、降低交通事故。

四、強化「義交快達機動中隊」任務編組，於春節期間每日上午10時至晚間6時編排12名義交，依交通警察大隊勤務指揮中心派遣，機動前往車多路口協助疏導交通。

五、導入AI技術自動採證違規行為，提升交通疏導效能：

台中市警局規劃於本市烏日高鐵站區及北區三民路、五權路、崇德路、錦南街五岔路口分別建置多元化科技執法設備，透過AI偵測攝影機針對違規態樣進行智慧影像分析，自動擷取違規影像，判斷排除違規狀況，提升交通疏導效能，並有效降低交通事故發生。



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