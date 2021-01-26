　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中春節交通疏導　即時路況監控＋重機部隊馳援＋AI科技執法

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲2月9日起，台中市警局將啟動春節連續假期交通疏導措施。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

年節將近，為提供市民順暢的行車環境，台中市警局將提前啟動春節連續假期交通疏導措施，自2月9日至11日中午，及連假末3日（2月14、15及16日），將採機動彈性調整路口號誌，加強指揮疏導。

台中市警局交通大隊表示，每年於春節前，均會策訂連假期間交通疏導計畫，針對本市百貨公司周邊、熱門觀光景點、風景遊憩區、廟宇及旅運處所，規劃交通疏導管制勤務，農曆初三、初四（下午1時至晚間6時）並配合高速公路局，執行北上匝道入口高乘載管制，本次春節更因應現況交通特性提前啟動交通崗時段調整措施，除提前啟動交通崗時段調整措施外，今年市警局並提出多項創新策略，強化本市交通疏導作為：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、成立「大重機交通疏處部隊」：
春節連假期間，市警局大重機部隊將加強本市台灣大道、文心路、五權西路、中清路、環中路、台74線等市區主要幹道及快速公路路況查報，發現壅塞時可立即通知轄區分局派遣員警或義交快達部隊，並先行於現地進行疏處，充分發揮大重機之各項優勢，此外，倘快速公路發生交通事故時，亦能透過派遣大重機馳抵現場進行事故處理，快速恢復現場交通秩序。

二、更新建置「交通路況電視牆」：
為能立即掌握本市交通路況，市警局交通警察大隊更新建置「交通路況電視牆」，以資源共享的方式，整合介接市府交通局（即時交通資訊網）、公路總局（省道即時交通資訊網）、國道高速公路局（即時路況資訊）、警局路口監視器交通影像，讓交通警察大隊勤務指揮中心執勤人員能即時透過單一軟體介面，除搜尋路口監視器並設立壅塞路段（口）影像群組外，並將本市重要道路監視器整合串成群組，監看全段路況，且可同時監看各單位建置之交通路況即時影像，將監視器效能最大化。

三、成立「交通執法科技中心」：
本局「交通科技執法中心」整合之闖紅燈、超速及公車停靠區違規停車違規照相設備，並介接「智慧型交通執法管理系統」及「GIS交通事故地理資訊系統」等執法、事故相關數據，善用本市交通違規及交通事故資料做「大數據分析」，可將執法設備設置於最迫切需加強執法之地點，也可供本局擬定各項執法策略，使有限的警力發揮最大效能，以維護交通安全、降低交通事故。

四、強化「義交快達機動中隊」任務編組，於春節期間每日上午10時至晚間6時編排12名義交，依交通警察大隊勤務指揮中心派遣，機動前往車多路口協助疏導交通。

五、導入AI技術自動採證違規行為，提升交通疏導效能：
台中市警局規劃於本市烏日高鐵站區及北區三民路、五權路、崇德路、錦南街五岔路口分別建置多元化科技執法設備，透過AI偵測攝影機針對違規態樣進行智慧影像分析，自動擷取違規影像，判斷排除違規狀況，提升交通疏導效能，並有效降低交通事故發生。

 ►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
快訊／立院再增1人居家隔離　他「部桃探病12天」
醫院噁男2度在廁所「性侵女實習生」　她崩潰大哭
F.I.R.陸選秀遭批「挺差的」　阿沁邀請Faye回來：這是
持修買寶可夢閃卡「遭詐騙」還被嗆　氣炸公開私訊對話
冷氣團強度升級！　急凍2時間點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

喜鴻旅行社28日起暫停出桃園團！大溪老街、Xpark都不去

增購新款公費流感疫苗「限18歲以上打」　李秉穎解析5大QA一次看

薪水低廉可悲...護理師喊「別加油先加薪」　陳時中回應了

台中春節交通疏導　即時路況監控＋重機部隊馳援＋AI科技執法

今晚北東變天雨增多！　下波冷氣團再增強「最冷時間探9°C」

部桃陪病者「未匡列」恐成社區漏洞　陳時中：無須過度緊張

彰化31醫院「健保卡」查核管制　部桃接觸者改走發燒站進急診就醫

桃園衛生所打來！她秒精神耗弱「真相超崩潰」　網驚：差點中10萬

朱宗慶在台比貝多芬還有名！30年斜槓「文化必修課」不藏私分享

好市多兒童沙發「下殺1000元」！爸媽心動好想買　網揭1點勸三思

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

喜鴻旅行社28日起暫停出桃園團！大溪老街、Xpark都不去

增購新款公費流感疫苗「限18歲以上打」　李秉穎解析5大QA一次看

薪水低廉可悲...護理師喊「別加油先加薪」　陳時中回應了

台中春節交通疏導　即時路況監控＋重機部隊馳援＋AI科技執法

今晚北東變天雨增多！　下波冷氣團再增強「最冷時間探9°C」

部桃陪病者「未匡列」恐成社區漏洞　陳時中：無須過度緊張

彰化31醫院「健保卡」查核管制　部桃接觸者改走發燒站進急診就醫

桃園衛生所打來！她秒精神耗弱「真相超崩潰」　網驚：差點中10萬

朱宗慶在台比貝多芬還有名！30年斜槓「文化必修課」不藏私分享

好市多兒童沙發「下殺1000元」！爸媽心動好想買　網揭1點勸三思

新光三越進軍東區？　總座吳昕陽：商圈有發展空間

民營金控要注入4000名新血　喊「年薪百萬不是夢」！

年終上看16個月！星國超市分利潤20%給員工　網羨慕：現在就寄履歷

ELEVEN邁向在台第5年　進行2.0升級計畫先改LOGO

陳冠宇、陳聖平年前很溫馨　指導基隆家扶社區棒球隊　

3餐廳瞄準龍蝦控推優惠！這間點套餐秀「新台幣1元」買一送一

快訊／林俊憲助理「部桃探病12天」　自主隔離中

《我的婆婆》導演女兒超正！　22歲鄧雨晨長髮飄仙氣

4月大女嬰遭「劇烈搖晃」終身失明　無照保母夫妻起訴求重刑

新北估500人被匡列隔離　陳智菡酸「超超超前部署」：別恐嚇民眾

生活熱門新聞

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

「姑姑去部桃」她回報公司！媽怒：會害到更多人

即／傳員工發燒、味覺喪失　仁寶回應了

即／台南居檢男猝死！　初步採檢結果出爐

學測被蜜袋鼯爬上身！女學生高EQ回應了

學測帶寵物嚇壞考生　友：他絕非屁孩

快訊／台南居檢男「陳屍飯店房間」

還有寒流？　彭啟明曝「過年天氣」：大家可以準備一下

新冠肺炎本可抑制！　陳建仁回憶「2003抗SARS」：自大導致失敗

女學生學測寫一半老鼠爬上身　大考中心回應

命理師警告「除夕前後3天」有大事！

SARS殉職護理長遺屬揭17年血淚示警

更多熱門

相關新聞

陸祭春節機票免費退改　推原地過年

陸祭春節機票免費退改　推原地過年

受近日本土、國際新冠肺炎疫情日益嚴峻影響，大陸官方積極推動「原地過年」。在此之下，大陸民航局26日發布最新通知，明確自27日0時起，購買1月28日—3月8日春節期間機票的旅客，均可辦理免費退票或至少一次改期。

歐陽娜娜與唐嫣差17歲撞鞋又撞包

歐陽娜娜與唐嫣差17歲撞鞋又撞包

雲林大賣場聯合稽查設備及業者消防應變

雲林大賣場聯合稽查設備及業者消防應變

春節瘋台東「東漂」　東漂旅遊懶人包出爐  

春節瘋台東「東漂」　東漂旅遊懶人包出爐  

麗晶精品整體業績飆21%成長

麗晶精品整體業績飆21%成長

關鍵字：

春節連假交通疏導

讀者迴響

熱門新聞

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

「姑姑去部桃」她回報公司！媽怒：會害到更多人

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

即／新北21歲女騎士擦撞轎車！倒地遭砂石車輾斃

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

請男友幫鏟貓砂　他當鐵板燒在炒

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面