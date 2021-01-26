陸祭「春節機票免費退改」　號召全國原地過年

▲大陸因海內外疫情轉趨嚴峻，各地力推人員原地過年，不要返鄉。圖為春節前，北京首都機場排隊人龍。（圖／記者魏有德攝）

記者陳政錄／綜合報導

受近日本土、國際新冠肺炎疫情日益嚴峻影響，大陸官方積極推動「原地過年」。在此之下，大陸民航局26日發布最新通知，明確自27日0時起，購買1月28日—3月8日春節期間機票的旅客，均可辦理免費退票或至少一次改期。

大陸民航局表示，春節期間機票可免費退改新政，是為了響應國家合理有序引導群眾就地過年的號召，最大限度減少人員流動，切實降低疫情傳播風險。

▲大陸本土新冠肺炎疫情仍時有爆發，東北、華北地區較為嚴峻。（圖／路透社）

民航局統計，今年大陸春運從1月28日開始至3月8日結束，共計40天。受各地各行業提倡無必要不出行和不返鄉政策影響，預計春運期間運輸旅客量約3900萬，與去年基本持平。

大陸民航局副局長呂爾學強調，春運後期又恰逢全國「兩會」召開，做好春運保障工作，對於順利度過冬季新冠病毒易感季節、保障人民群眾健康安全平穩有序出行，助力「十四五」開好局起好步都意義重大。

《北京青年報》報導，大陸民航局通知發布後，去哪兒平台等大陸訂票渠道，諮詢量比上一時間段暴增三倍；除此之外，在原地過年補貼政策中，大陸除有地方政府推出「落戶積分」獎勵等外，還有東莞企業對員工發放特別津貼，總共為人民幣5000元。

大陸國家衛健委26日晨通報，1月25日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例82例，其中境外輸入病例13例（上海8例，廣東2例，福建1例，湖南1例，陝西1例），本土病例69例（黑龍江53例，吉林7例，河北5例，北京2例，上海2例）；新增死亡病例1例，為本土病例，在吉林；新增疑似病例3例，均為境外輸入病例（均在上海）。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下