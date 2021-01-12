快訊／疫情爆發！馬來西亞王室：全國進入「緊急狀態」至8月1日

▲馬來西亞進入緊急狀態。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞國家元首阿布都拉（Abdullah Ri'ayatuddin）12日同意內閣請求並宣布，全國即日起進入緊急狀態直至8月1日為止，遏制新冠肺炎的傳播。國家王宮在聲明中指出，元首也同意內閣成立一個評估疫情的獨立委員會，以向他建議何時結束緊急狀態。

KENYATAAN MEDIA 12 JANUARI 2021 Posted by Istana Negara on Monday, January 11, 2021

綜合路透社與當地媒體報導，在馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）11日傍晚宣布再次實施限行令後，國家王宮12日發布聲明指出，國家元首已同意，為了遏制新冠疫情，在全國範圍頒布緊急狀態至8月1日，並將視新冠疫情的狀況再決定是否延長或縮短該命令。

該聲明指出，國家元首在11日接見首相，並與之洽談45分鐘以了解國內疫情的嚴重程度後，才終於同意頒布緊急狀態。元首也已同意，成立一個評估疫情的獨立委員會；一旦若疫情獲得改善，該委員會將向陛下建議是否提早結束緊急狀態。

►變種病毒再現！大馬證實出現「A701V」病毒株 已佔據境內85%病例

►新冠肺炎肆虐365天…各國3月封城、禁航迎高峰！全球疫情重點回顧

►2020回顧／戰後最大危機！新冠狂襲領袖接連中鏢 掀WHO傾中疑雲

聽Podcast掌握美選及國際局勢