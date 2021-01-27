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台北果菜市場被檢舉「員工未佩戴口罩」　北市：勸導不聽就開罰

▲▼台北第一果菜市場員工未佩戴口罩 。（圖／台北市議員侯漢廷提供）

▲台北第一果菜市場員工未佩戴口罩 。（圖／台北市議員侯漢廷提供）

記者袁茵／台北報導

面對部桃群聚感染新冠肺炎造成全國防疫升溫，各縣市上緊發條防堵疫情擴散，然而台北市議員侯漢廷卻接獲民眾檢舉，第一果菜批發市場完全沒有防疫措施。對此，北市市場處主秘高振翔表示，有宣導要強制佩戴口罩，27日還會再派人去現場稽查，若勸導不聽就依法裁罰3000元至1.5萬元。

侯漢廷26日提出書面質詢，直指身為北市蔬果批發大本營的第一果菜市場，「完全沒有防疫措施」，不僅大部分批貨攤商及拍賣人員未戴口罩，且未量測體溫，一旦有人確診，後果恐怕不堪設想。

侯漢廷表示，北市絕大部分攤商都會到第一果菜市場批貨，難以掌握接觸對象及足跡，如有確診病患出現，再帶回各菜市場傳播，影響恐怕非全台灣醫療體系可以承受，尤其是攤商批貨時間多為凌晨時段，非正常上班時間，北農更應該自主進行控管，在疫情進入高峰的現在，有此漏洞實在令人難以想像。

侯漢廷要求，北市衛生局及市場處應即刻彌補此嚴重防疫破口，對於進出果菜市場之攤商進行控管，如實名制、登記營業地點、固定出入口設置體溫熱顯像儀，並派專人監看等措施，以避免讓醫護一年多的努力白費。

對此，高振翔受訪時表示，都有宣導要佩戴口罩，北農甚至還會廣播、人員巡視，但若勸導不聽就會請衛生局直接依照《傳染病防治法》裁罰3000元至1.5萬元，27日晚上會派人去現場稽查。

而北農公司主秘路全利則說，後續將加強相關防疫標語、跑馬燈，並派員巡視拍賣場，且會不定時以廣播告知承銷商及拍賣員相關防疫措施，一定全力配合政府要求防疫措施。

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