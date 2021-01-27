　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

老闆不處理「職場性騷擾」　北市7年開罰555萬元

▲桃園市羅姓男子去年9月邀學妹到家裡溫習功課，卻藉故「要與你發生兩性之間的行為」，遭控性騷擾罪嫌。（示意圖／視覺中國CFP）

▲若發生職場性騷擾，老闆應善盡處理之責，否則一旦被員工申訴，恐會被依違反《性別工作平等法》開罰10萬至50萬元罰鍰。（示意圖／視覺中國CFP）

記者袁茵／台北報導

面對職場性騷擾層出不窮，老闆更應善盡處理之責，但北市勞動局統計，7年來共收到189件老闆遲遲不處理的案件數，其中52件被開罰，金額達555萬元。台北市勞動局長陳信瑜呼籲，雇主應立即並積極糾正或協助，否則一旦被員工申訴，恐會被依違反《性別工作平等法》開罰10萬至50萬元罰鍰。

針對同事間發生職場性騷擾、雇主卻未處理，北市勞動局收到的案件數為，2014年26件、2015年23件、2016年29件、2017年27件、2018年29件、2019年22件、2020年42件，7年共計198件；而有開罰的案件數為，2014年8件、2015年12件、2016年4件，2017年5件，2018年5件，2019年5件，2020年13件，7年共52件，7年共罰555萬元。

北市勞動局分析，光2020年的件數，就比2016至2019年高，原因應是現在性別意識愈來愈抬頭，加上公司都較具規模，而近2年被處分且較知名企業為2019年8月20日處分的「柯達大飯店股份有限公司」。

「不論老闆從那些管道知道員工有遭遇到職場性騷擾，都要立即處理！」陳信瑜說，勞動局近期接到民眾陳情，稱口頭向主管反映後卻遲遲不理，主管竟還說「因為妳沒提正式申訴書！」

陳信瑜指出，員工若以口頭或line方式向雇主申訴，雇主可請員工補正書面申訴書，而不是被動等待被害人提出正式申訴才處理，或是直接置之不理。而雇主應成立申訴處理委員會小組進行調查，全程以保密方式訪談相關人並做成紀錄；調查委員應由勞資雙方組成，調查結果應做成附帶決議，如有異議也可提出申復；如調查屬實，應懲處性騷擾行為人。

至於糾正及補救措施也要啟動，陳信瑜說，為保護雙方當事人，應避免碰面，例如將座位區隔調整；另也須針對全體員工，加強防治性騷擾教育訓練，讓員工都清楚知道申訴及救濟途徑。

其他人也看了這些新聞...

► 居家隔離5千人　蔡英文：請全體國民配合度過疫情挑戰 
► 5000人緊急居家隔離　侯友宜估：新北有500人
► 黃珊珊：部桃轉出病患、陪病「逾40位在北市」

振興一下我們的美麗

ET快訊
18歲居檢少女猝死「曾與隔離病患同病房」　莊人祥回應了
白沙屯媽祖線上直播擲筊　進香時程出爐
快訊／柯文哲：千人確診要封城　防超過醫療能量負荷
陳時中：北北桃醫院即日起全面禁止探病
快訊／本土+0「部桃連3日無新增」　增3例境外移入
LIVE／18歲少女居家隔離猝死　陳時中最新說明
夫妻19萬賤賣2歲女兒抵債　8歲大女兒慘遭買主性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

防疫循中央標準　柯文哲不信陳時中：相信陳時中後面那排人

綠營緊咬18年前「和平封院」爭議　江啟臣：病毒才是敵人

快訊／柯文哲：千人確診例在醫院「要封城」　防超過醫療能量負荷

老闆不處理「職場性騷擾」　北市7年開罰555萬元

快訊／蔡英文提3大防疫關鍵：守住就可以安心過年

LIVE／部桃院內感染擴大隔離　蔡英文首次上火線發表談話

高議會連續13天等嘸人！黃捷路口拜票衝回　名列「8準時議員」　

蔡英文下令「守黃捷」　國民黨青年部：荒謬！執政黨竟帶頭反制罷免

北捷工會幹部被爆「薪水小偷」年薪百萬免上班　北捷公司回應了！

8人變4人！北市最新匡列人數出爐　有4人不住台北「1新北3桃園」

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

林心如大讚霍建華「神隊友」　狂被女兒催生Baby...妙回：自己生！

確診妹住院治療31天...淚謝醫護　「把生命放高風險環境照顧我們」

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

防疫循中央標準　柯文哲不信陳時中：相信陳時中後面那排人

綠營緊咬18年前「和平封院」爭議　江啟臣：病毒才是敵人

快訊／柯文哲：千人確診例在醫院「要封城」　防超過醫療能量負荷

老闆不處理「職場性騷擾」　北市7年開罰555萬元

快訊／蔡英文提3大防疫關鍵：守住就可以安心過年

LIVE／部桃院內感染擴大隔離　蔡英文首次上火線發表談話

高議會連續13天等嘸人！黃捷路口拜票衝回　名列「8準時議員」　

蔡英文下令「守黃捷」　國民黨青年部：荒謬！執政黨竟帶頭反制罷免

北捷工會幹部被爆「薪水小偷」年薪百萬免上班　北捷公司回應了！

8人變4人！北市最新匡列人數出爐　有4人不住台北「1新北3桃園」

蘿莉塔前男友劈腿15次！　KTV包廂抓包「廁所和女同事亂搞」

防疫循中央標準　柯文哲不信陳時中：相信陳時中後面那排人

男童撞傷頭部血流不止　歸仁警鳴笛開道17分鐘送到醫院

熱騰騰的比賽新球來了！曾豪駒：先以投手訓練為主

雙鐵擬「禁飲食、停售自由座」已行文指揮中心　陳時中回應了！

鸚鵡Doremi8歲了！家人唱生日歌牠開心跳舞　還自己吹熄蠟燭

漁船設「暗門」　海巡突破搬運工心防…查獲市價500萬私菸

台鐵女車長收隔離通知　桃園衛生局：案889就醫時的接觸者

18歲居檢女猝逝「曾與隔離病患同病房」　莊人祥：法醫採檢

柯瑞打不好還半場看社群媒體！　勇士主帥坦承：他有時漫不經心

陸軍正妹中士「從軍10年」退伍 開心曬退伍令...1.6萬人朝聖！

政治熱門新聞

台北若「1000例本土確診」將停班課

獨／「罷捷」難度高　國民黨內部民調曝光

LIVE／部桃院內感染擴大隔離　蔡英文首次上火線發表談話

北捷無法提告SWAG理由曝光！

快訊／柯文哲：千人確診例在醫院「要封城」

王世堅：王浩宇被罷免和政治無關！

快訊／北市7人被匡列「居家隔離」

8人變4人！北市最新匡列人數出爐

這些議員捲入詐領助理費下場曝　他狂撈逾2千萬遭判貪污罪

陳建仁聲援黃捷：讓好議員留在議會

柯P喊「破千例停班停課」　蘇貞昌籲：全國應同步

陳建仁談抗SARS：最差的開始就是和平封院

胡志強一張照KO蕭美琴　國民黨：民進黨鬧國際笑話

蘇貞昌跳過陳時中下指導棋：誤會啦！

更多熱門

相關新聞

8人變4人！北市最新匡列人數出爐

8人變4人！北市最新匡列人數出爐

面對部桃群聚感染擴大，指揮中心24日晚間宣布，要匡列5000人居家隔離，而北市在26日收到中央名單，有7人曾在衛福部列管期間從部桃出院。經過台北市衛生局最新追蹤結果顯示，原本7人以外還有追蹤到額外1名同住者，但是再繼續追蹤發現，這8人裡面有4人不住在台北市，分別是1名新北、3名桃園，已經將該4人名單轉移至外縣市。

新北估500人被匡列　陳智菡酸這句

新北估500人被匡列　陳智菡酸這句

台北若「1000例本土確診」將停班課

台北若「1000例本土確診」將停班課

姊妹檔搭小黃遇狼！色運將邊開邊摸

姊妹檔搭小黃遇狼！色運將邊開邊摸

快訊／北市7人被匡列「居家隔離」

快訊／北市7人被匡列「居家隔離」

關鍵字：

台北市勞動局陳信瑜性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

Keanna經紀人改口道歉了

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

金剛遭「遊覽車擦撞」氣炸　小嫻出現結局反轉

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

即／曾到部桃看病！18歲少女居家隔離死亡

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

經紀人跟Keanna撕破臉「列罪狀貼臉書公審」

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

老婆力挺撐過外遇腥聞　球星林泓育低調結束7年婚

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！

更多

最夯影音

更多
高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人
三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面