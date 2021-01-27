老闆不處理「職場性騷擾」　北市7年開罰555萬元





▲若發生職場性騷擾，老闆應善盡處理之責，否則一旦被員工申訴，恐會被依違反《性別工作平等法》開罰10萬至50萬元罰鍰。（示意圖／視覺中國CFP）

記者袁茵／台北報導

面對職場性騷擾層出不窮，老闆更應善盡處理之責，但北市勞動局統計，7年來共收到189件老闆遲遲不處理的案件數，其中52件被開罰，金額達555萬元。台北市勞動局長陳信瑜呼籲，雇主應立即並積極糾正或協助，否則一旦被員工申訴，恐會被依違反《性別工作平等法》開罰10萬至50萬元罰鍰。

針對同事間發生職場性騷擾、雇主卻未處理，北市勞動局收到的案件數為，2014年26件、2015年23件、2016年29件、2017年27件、2018年29件、2019年22件、2020年42件，7年共計198件；而有開罰的案件數為，2014年8件、2015年12件、2016年4件，2017年5件，2018年5件，2019年5件，2020年13件，7年共52件，7年共罰555萬元。

北市勞動局分析，光2020年的件數，就比2016至2019年高，原因應是現在性別意識愈來愈抬頭，加上公司都較具規模，而近2年被處分且較知名企業為2019年8月20日處分的「柯達大飯店股份有限公司」。

「不論老闆從那些管道知道員工有遭遇到職場性騷擾，都要立即處理！」陳信瑜說，勞動局近期接到民眾陳情，稱口頭向主管反映後卻遲遲不理，主管竟還說「因為妳沒提正式申訴書！」

陳信瑜指出，員工若以口頭或line方式向雇主申訴，雇主可請員工補正書面申訴書，而不是被動等待被害人提出正式申訴才處理，或是直接置之不理。而雇主應成立申訴處理委員會小組進行調查，全程以保密方式訪談相關人並做成紀錄；調查委員應由勞資雙方組成，調查結果應做成附帶決議，如有異議也可提出申復；如調查屬實，應懲處性騷擾行為人。

至於糾正及補救措施也要啟動，陳信瑜說，為保護雙方當事人，應避免碰面，例如將座位區隔調整；另也須針對全體員工，加強防治性騷擾教育訓練，讓員工都清楚知道申訴及救濟途徑。

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