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社會 社會焦點 保障人權

涉詐助理費300萬　潘懷宗交保低頭一語不發...博士妻挽手分2路離開

記者黃宥寧／台北報導

台北市議員潘懷宗涉嫌詐領助理費，2008年至2020年「技巧性」陸續共詐領了300萬元，遭檢方認為極高可能「勾串證人、湮滅證據」。27日向法官聲請羈押，法官裁定200萬交保並限制出境出海；辦公室主任陳玉臺則150萬交保。潘懷宗交保後由妻子游謦榕及友人幫擋鏡頭一語不發分2路快閃士林法院。

▲▼北市議員潘懷宗涉詐助理費，法官裁定200萬交保。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市議員潘懷宗涉詐助理費200萬交保，交保不發一語跳上車離去。（圖／記者黃宥寧攝）

潘懷宗妻子游謦榕擁有陽明大學環境衛生博士，得知丈夫遭聲押27日3時許帶著委任律師到法庭外等候開庭結果，神情看得出相當緊張，期間她還來回上下樓不斷講電話，似乎在和親友討論求救。

27日下午開羈押庭時，潘懷宗、陳玉臺辯護律師表示「這真的不是斂財，根本不需要，其實只是延續陋習，更打了一個有趣比喻，就是制度問題，就像你躲在陽光處抽菸，只是在看什麼時候被抓到而已。」

全案從去年士林地檢署接獲調查局台北市調查處函報，指出台北市潘懷宗議員及陳玉臺辦公室主任疑似詐領助理費並立即進行長期蒐證。26日陳銘鋒主任檢察官、林士淳檢察官指揮台北市調查處及本署檢察事務官台灣士林地方法院核發之搜索票執行搜索6處，扣押行動電話、存摺，初估詐領金額至少約新台幣300萬元。

▼潘懷宗辦公室主任陳玉臺，手插口袋包的緊緊不回應大批媒體記者問題。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 潘懷宗辦公室主任陳玉臺。（圖／記者黃宥寧攝）

27日晚間8時許陳玉臺先以150萬交保由律師及親友陪同，身穿帽T的他不僅戴起帽子包得緊緊，甚至將手插在口袋不發一語離去。隔不到半小時潘懷宗走出法院還請了友人幫忙開路，妻子護夫心切緊緊挽著潘的手，潘懷宗則是把頭低到不能再低，面對記者追問隻字不提快步上車離開。

▼潘懷宗妻游謦榕緊挽著他的並幫忙擋鏡頭。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼潘懷宗妻子緊挽著他的手保護並幫忙擋鏡頭。（圖／記者黃宥寧攝）

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