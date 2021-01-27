北韓新冠疫苗已「人體實驗」！發燒患者當白老鼠...由金與正指示

▲北韓試圖透過駭取技術來研發新冠疫苗，正著手進行人體臨床實驗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發屆滿一年，北韓（朝鮮）至今雖對外宣稱「零確診」，不過卻急於研發疫苗，然因國內沒有病毒樣本，加上疫苗研製仰賴高度技術，因此傳出當局指示駭客竊取各大藥廠疫苗研發資訊，向金與正匯報。目前有消息指出，北韓運用竊來的資訊成功研製疫苗，目前正準備進行人體臨床實驗。

根據媒體《Daily NK》，內部消息人士於21日透露，北韓去年底透過網路駭客竊取全球各大藥廠疫苗研發技術，並成功運用相關資訊研發出疫苗，主要研究工作由金日成綜合大學生物學研究所主導，第1、2階段臨床實驗已經完成，目前正著手進行第3階段，即人體臨床實驗。

而礙於北韓仍未傳出確診病例，意即國內沒有任何新冠病毒樣本可供研究，因此當局在研發疫苗尚可謂吃足苦頭，於是只好讓發燒、呼吸困難等疑似症狀患者，接種研發中的疫苗，藉此完成人體臨床實驗。

消息人士指出，偵查總局管轄的第325局，正接收來自黨中央的指示，特別是關於新冠疫苗技術研發的資訊，都得即時向勞動黨副部長金與正、勞動黨書記趙甬元等高層匯報，而金與正、趙甬元統籌該組織的一切業務。

早在2020年11月，美國微軟公司便爆料，阿斯利康、嬌生楊森、諾瓦瓦克斯、德國蒂賓根大學等7間疫苗研發藥廠與學術機構正遭到來自北韓與俄羅斯的駭客組織，透過在電子郵件植入惡意程式碼攻擊。消息人士表示，「雖透過駭客能充分竊取疫苗研發技術，卻不代表具有生產的能力！然而疫苗研發是在金正恩元帥的直接指示下所完成，因此無論如何都需要有個交待。」

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