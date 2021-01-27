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溪口鄉公所攜手天臺殿寒冬送暖　250位獨老清寒戶受惠

▲▼ 溪口鄉公所、天臺殿寒冬送暖感 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲縣長翁章梁、立委陳明文共同為溪口鄉公所、天臺殿發放物資給需要民眾 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

歲末寒冬，溪口鄉公所和天臺殿連續7年送暖，幫助250位獨居老人和艱困的家庭過好年，縣長翁章梁和立委陳明文感謝天臺殿和公所團結溪口人，希望這股善的力量能一直延續下去，傳遞社會的愛和溫暖。

為了讓溪口鄉的弱勢家庭能過個暖暖的春節，公所和疊溪村天臺殿舉辦寒冬送暖感恩發放活動，提供弱勢朋友紅包及白米等民生物資，由志工以推車幫忙每一位鄉親提領物資，現場還有義剪活動，就讀大吉國中一年級的盧同學，捐出留了4年的長髮給周大觀文教基金會，為癌症病童盡一份棉薄心力，這已經是盧同學第三次捐髮了。

天臺殿主委邱耀瑞指出，今年參與聯合冬令救濟的民間團體企業及善心人士特別多，讓受惠的鄉親倍感溫馨，他要代表廟方和弱勢朋友向這股溫暖的力量說聲「謝謝」。

▲▼ 溪口鄉公所、天臺殿寒冬送暖感 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 溪口鄉公所、天臺殿寒冬送暖感 。（圖／記者翁伊森翻攝）

溪口鄉長孫維聰表示，今年有30多位參與鄉公所聯合發放物資的善心人士、廟宇和企業家，加上自行發放的捐贈者，共有40個團體和個人，捐輸愛心除了地方人士，還有天臺殿管理委員會及顧問團、事業有成的企業家加興企業有限公司盧昆南董事長、溪口劉國州董事長、暢泰機械有限公司劉家爵董事長、名姿服務有限公司董事長劉志遠、碩邦企業有限公司、谷全實業有限公司、上昇糧食有限公司劉國欽董事長、文元有限公司李文元董事長…等，很多都是在地人，或是旅外事業有成回饋鄉里的企業家。

▲▼ 溪口鄉公所、天臺殿寒冬送暖感 。（圖／記者翁伊森翻攝）

天臺殿表示，今年受惠對象包括低收入戶、中低收入單親兒少家庭、弱勢兒少家庭、中低收入重度身障家庭、獨居老人共約250人，物資包括紅包、白米3034公斤、食用油、生活用品、麥片、麵條…等。

孫維聰除了對捐贈者表達最高的敬意，也表示鄉公所將持續媒合結合愛心的平台，讓弱勢家庭能在歲末寒冬中，感受到各界的關懷與溫暖，也希望這股愛心力量能擴散到社會各個角落。

翁章梁表示，天臺殿和公所連續7年的善行，團結了地方善心人士、團體和出外打拚事業有成的企業家，大家一起幫忙生活艱苦的弱勢鄉親，這樣的義舉讓溪口人在精神上有了感情的連結，同時傳遞愛與溫暖，希望社會上這股善行的力量，能一直在各個角落傳播與延續。

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