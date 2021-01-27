新冠疫情肆虐全球　童振源串連衛福部供全球僑胞24小時醫療諮詢　

記者陶本和／台北報導

如果是第一次聽僑委會委員長童振源聊起僑務推動，那肯定會震驚不已，因為他口中的每一項工作幾乎都有「尾勁」。童振源對於自己的工作有著驚人的記憶能力，在滔滔不絕中，信手捻來皆是過去半年多以來的成績與任務。

僑委會目前的工作同仁，國內有263人、海外57人，但所服務的對象卻是200萬台灣僑胞與4900萬華人，其中，光是僑校就有1054家，比僑委會的人數多很多。

對於要如何整合2萬5000名華語教師、38萬僑校生、4萬多家台商等來自不同領域的資源，童振源在接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露，這半年來，他透過資源整合、建立平台與機制，也把新科技工具引入僑務工作的推動，例如，社群媒體、網頁、AI，甚至是設置APP。

對於正在逐步落實的僑務工作計畫，童振源也透過內部資源盤點與外部資源串接的兩個方式，積極地帶領僑委會同仁向前邁進。

首先，在內部資源盤點部分，童振源先進行了人力資源整合，舉例來說，資訊室過去因加班嚴重，因此他要求各個業務處都要學會做直播、視訊會議工作，同時要求各單位派人到資訊室交流，一去三個月，要把「科技」帶回自己的業務處。

此外，童振源也要求每一位外派的同仁，必須要有「三張執照」，分別是「外語執照」、「資訊執照」與「影音執照」。在資訊執照方面，他要求資訊室開課，每個人都要通過考試，取得執照後也非一勞永逸，執照效期只有5年，效期過了還得重考；而影音執照，則是要同仁都學會社群媒體、新聞稿與影音的處理。

▼僑委會設計了有台灣元素的紀念品給海外僑領。（圖／記者黃克翔攝）



在內部資源整合完成後，童振源也開始讓僑委會要跟各部會進行串接。他認為，僑委會的業務繁多，牽涉到跨部會的問題，好比僑商就與經濟部有關、僑教跟教育部有關、僑民回台設籍跟內政部有關。

舉例來說，僑委會在去年10月1日就跟衛福部聯手，啟動全球僑胞遠距健康諮詢方案，成立「健康益友APP」，透過僑胞卡的結合，這個APP是專屬僑胞24小時的醫療諮詢，線上會有2位專業醫師提供服務。

童振源認為，在新冠肺炎疫情肆虐的此刻，可能不方便離開僑居地，或是暫時無法回到台灣，但也可以直接透過「健康益友APP」，提供海外僑胞免費的健康諮詢，隨時都有台灣最專業的醫師可以諮詢。

這個APP目前會持續免費到今年6月30日，在推出之後，其實吸引很多醫院、醫生跟專科想要加入，在後續規劃上，他其實還有個想法，就是要在APP上提供「轉診服務」，讓海外台商華人有意願到台灣轉診的，就可以直接透過APP來進行，在新冠疫情艱困的時候，應該是很好的契機。

▼僑委會委員長童振源。（圖／記者黃克翔攝）



事實上，除了提供全球僑胞醫療諮詢服務外，童振源也希望藉著醫療諮詢APP把台灣優勢推廣到國際上，包括：醫療網絡、台灣智慧醫療產業、設備與器材。

值得一提的還包括，藉由跨部會的串接，僑委會前陣子還把產業、人才、僑商整合在一起。他說，過去僑委會辦過很多就業博覽會、人才資料庫，但經過驗證後，發現成效實在有限，因此從結合國內的人力銀行的方式來著手。

童振源說，在與台灣四家人力銀行業者進行溝通後，讓求職者與求才者的需求相符合，透過邀請僑生、外籍生跟移工來參與，提供填寫履歷表、工作性向、如何溝通等多項服務，幫助人才在找工作的時候，不僅人才可以找到工作，海外僑商也可以透過這個管道來找到合適的人才。