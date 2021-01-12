童振源創新作法推僑務　防疫紓困﹑華語僑教、台商經貿一次看

▲僑委會委員長童振源。（資料照／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

面對全球疫情肆虐，僑委會委員長童振源在去年接下職務後，僑務工作的推動並沒有因此停頓，反而以新科技與新模式，陸續推出服務僑胞創新作法，包括：一、協助僑胞防疫紓困，二、協助僑胞在僑居地舉辦活動與交流，三、線上課程與數位化服務，四、在台灣舉辦活動與進行虛實整合交流，五、推動僑務基礎與創新工作。

童振源表示，在推動僑務基礎與創新工作部分，僑委會已經彙編12本各國台商服務手冊，未來將繼續編撰完36本台商手冊，提供全球僑胞更優質的服務。

回首去年6月初，童振源說，當行政院政務委員張景森政在佈達僑委會委員長時，曾向他說委員長的工作是要坐飛機上班，才能服務全球僑胞。在前委員長吳新興奠定的良好僑務工作基礎下，過去將近7個月的僑務工作大致可以分成五大部分。

他強調，為了因應全球疫情持續肆虐、國際航空往來困難，僑委會加緊推出諸多以新科技與新模式為基礎的服務僑胞創新作法，很多僑務工作同仁也都在加班工作，服務全球僑胞。

僑委會五大創新作法內容說明如下：

協助僑胞防疫紓困：

從去年6月至年底，僑委會協助全球僑胞取得將近1,900萬片台灣口罩進行公益捐贈或自用防疫。9月底推出全球僑台商紓困整合方案，包括提高紓困融資金額到25萬美元、彙編全球防疫物資台商名錄、全球僑胞遠距健康諮詢服務方案、線上經貿講座、線上教育課程。此外，今年初將提供防疫包給全球僑團與僑領，表達對僑界的關懷與防疫協助。

協助僑胞在僑居地舉辦活動與交流：

補助海外僑校在地自辦或線上研習方式辦理「華文教師研習會」，至去年底已經辦理163場海外教師研習活動及5班次「華文教師線上遠距研習班」、9場台灣文化推廣活動線上夏令營及4場實體夏令營活動（僑教處）；輔助海外在地自辦20場線上及實體青年研習活動（僑生處）；輔導海外台商會辦理781場商機交流、專題演講及座談會等活動（僑商處）；輔助海外僑團舉辦2場次洲際年會或僑團年會，協導僑團於當地辦理1,002場次元旦、春節、228及雙十國慶等慶祝活動（僑民處）。

線上課程與數位化服務：

線上課程包括華語、經貿、科技與防疫等相關課程，開設全球華文網「線上教學專區」與協輔全球近千所僑校進行遠距教學，開設人工智慧、品牌、經貿、未來科技與產業發展、長照、防疫商機等課程，發行「智慧經濟電子報」、高科技產業新聞與商機資訊及各種產業商機與合作數位手冊，同時與全球僑團與商會進行線上會議交流，並持續推出各項數位服務，包括建置全球僑胞服務數位平台、全球急難救助協會聯絡數位平台、台灣電視網路頻道平台、全球僑務榮譽職交流服務平台、全球台商總會交流服務平台、全球僑教交流服務平台、全球僑生與校友交流服務平台、海外信用保證基金服務數位窗口（@Taiwan-Fund）、農業服務方案數位窗口（@TW.AgriTech）（與農委會合作）、健康益友APP（與衛福部合作）、短網址與主題網頁（例如僑台商專區）、僑生招生手冊數位化與數位宣導方案、運用AI技術進行全球華語口說競賽、與104人力銀行合作建置全球僑台商人才平台。

在台灣舉辦經貿參訪活動與進行虛實整合產業交流：

因為台灣防疫成功，目前很多僑胞在台灣停留，因此僑委會協助商會與僑團舉辦多場的六大核心戰略產業、新創、農業、食品科技、大健康與新創產業的商機參訪團，舉辦「台商海外投資的挑戰與對策論壇」及「台商在非洲：經驗、機會與挑戰研討會」，並進行多場虛實整合的百工百業商機交流會，邀請台灣產官研學界及海內外台商共同參與，包括新創、電商、觀光業、智慧城市、農業、青商、國際產學合作、科技研發機構等主題。

推動僑務基礎與創新工作：

僑委會已經彙編十二本各國台商服務手冊（將繼續完成三十六本）、舉辦鄧麗君金曲歌唱比賽、舉辦全球華語口說競賽、推動全球僑台商產業升級與技術服務方案、推動全球僑台商國際產學合作方案、建置全球僑胞數位學習平台、建置全球青年返台營隊平台、舉行全球華文媒體報導獎競賽、舉辦僑見世界台灣影片競賽、舉辦僑生直播主競賽、舉辦僑生翻譯比賽、統籌製作「異域泰北・台灣心」的影片、規劃全球台商法律諮詢顧問團、規劃運用AI技術進行全球僑校學生作文比賽、規劃海外華語文學習深耕計畫、規劃全球僑生華語歌唱比賽（與文化部及客委會合作）、推動全球華語文教育機構與產業合作方案（與教育部及經濟部合作）、檢討與精進海外青年技術訓練班及產學攜手合作僑生專班。