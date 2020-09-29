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童振源：僑委會改變2步伐　扮演「槓桿支點角色」發揮台灣優勢

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▲僑委會委員長童振源出席世界台灣商會聯合總會年會。（圖／記者林敬旻攝）

▲僑委會委員長童振源出席世界台灣商會聯合總會年會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

世界台灣商會聯合總會於28日至29日在台北圓山飯店舉辦第26屆年會，僑務委員會委員長童振源致詞時表示，面對國際疫情與全球產業鍊重整，僑委會要改變步伐，第一是要扮演槓桿支點角色，發揮台灣優勢，協助全台僑胞發展，第二是建立整合平台匯集資訊、人脈跟資源，協助串連台商豐沛能量。

童振源29日出席世界台灣商會聯合總會第26屆年會，他致詞時表示，感謝全球台商為台灣的貢獻，過去無論在國際外交或慈善上，台商為台灣發光發亮、增添無限光彩，對台灣經濟有很大的貢獻。台商到哪裡投資，都帶動了台灣到哪出口，也讓台灣經濟國際全球化，而台灣有困難時，台商也會挺身而出、立刻回台幫忙，感謝全球4萬台商對台灣的貢獻。

▲僑委會委員長童振源出席世界台灣商會聯合總會年會。（圖／記者林敬旻攝）

童振源也感謝世界台商總會長施至隆引導團隊克服疫情，也協助全球台商共同努力因應，今年初施至隆成立因應小組，捐贈給6大洲台商總會防疫金，以及個人捐獻19萬口罩，也積極維繫全球台商會員與總商會聯繫，最近也成功促成全國工業總會簽訂合作備忘錄，深化台商與台灣企業連結。

童振源表示，由於國際疫情跟全球產業鍊重整，僑委會未來要改變步伐，第一是扮演槓桿支點角色發揮台灣優勢，協助全台僑胞發展、壯大台灣；第二是建立整合平台匯集資訊、人脈跟資源，協助串連台商豐沛能量，與台灣優勢資源共同發展壯大，進一步來講要採取5策略，包括僑務數位化、資源整合平台化、政府民間整合雙贏、服務以台商需求為導向，改革創新活絡資源等。

童振源指出，僑委會在6月成立全球台商僑胞數位平台，有37個LINE專線可以與台商連線，7月發佈東南亞台商服務手冊，8月跟農委會合作公布全球僑商農業服務方案，希望能提供技術諮詢、人才培育、產業連結，不到2個月時間已有433個案做諮詢，同時也跟國發會合作，在場外面有十幾間新創企業與台商共同交流合作，30日則準備跟衛福部合作召開記者會，公布全球僑胞資訊服務平台，協助僑胞共同面對疫情，希望僑委會能夠當橋樑，協助僑胞共同發展。

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