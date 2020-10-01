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僑委會推「海外僑台商防疫紓困」　加碼海外信保融資上限25萬美元

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▲僑委會委員長童振源專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲僑委會委員長童振源。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

新冠肺炎疫情重創全球經濟，海外僑台商也受到衝擊，僑委會推出「海外僑台商防疫紓困整合方案」，提供融資紓困等五項服務，資金方面放寬海外信用保證融資金額上限至25萬美元，幫助僑台商度過疫情難關，並在全球供應鏈重整中取得先機。

僑委會委員長童振源表示，總統蔡英文關切僑台商因疫情導致資金周轉困難，特別請行政院研議紓困措施。在資金方面，僑委會加碼放寬海外信用保證融資金額上限至25萬美元、提高保證成數至9成、補貼利息最高2千美元、新貸案保證期間免手續費、舊貸展延則第一年免收，以及鼓勵銀行承作僑台商紓困案件；另一方面，透過中小企業聯合輔導基金會提供諮詢服務，以強化僑台商經營體質。

同時，僑委會關心海外僑胞於疫情期間的醫療需求，與衛福部合作於十月推出國際醫療創新服務，提供線上醫師進行視訊諮詢。另外，僑委會已彙編「全球防疫物資台商名錄」，提供防疫物資採購商機媒合，串聯全球台商共同防疫。

由於海外部分地區受疫情影響而封城，僑委會運用數位科技，整合相關部會與民間資源，開辦線上經貿、科技及華語文學習課程，讓海外僑台商及子女遠距學習不中斷。

因應「後疫情時代」變局，僑委會「海外僑台商防疫紓困整合方案」包括「新冠肺炎專案貸款信用保證紓困方案」、「國際醫療諮詢」、「全球防疫物資台商名錄」、「僑台商線上經貿學習專區」、「僑台商子女線上學習課程」等五大措施，相關資料將置於僑委會官網「僑台商專區」。

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