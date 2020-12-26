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僑委會不畏疫情為全球僑胞服務　童振源運用新科技創新僑務工作

▲▼立法院外交國防委員會 僑委會委員長童振源 答詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲僑委會委員長童振源。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

僑委會委員長童振源今年接下職務後，面對全球疫情肆虐，連帶影響僑委會工作業務，因此加緊推出新科技與新模式的創新做法，服務全球僑胞。

童振源指出，從上任至今將近七個月，主要僑務工作包括：協助僑胞防疫紓困、推動線上課程與數位化服務、在台灣舉辦活動與進行虛實整合交流、推動僑務基礎與創新工作。

首先，全球在新冠肺炎疫情的肆虐下，僑委會協助全球僑胞取得將近1900萬片台灣口罩進行公益捐贈或自用。9月底推出全球僑台商紓困整合方案，包括提高紓困融資金額到25萬美元、彙編全球防疫物資台商名錄、全球僑胞遠距健康諮詢服務方案、線上經貿講座、線上教育課程。此外，明年初將提供防疫包給全球僑團與僑領，表達對僑界的關懷與防疫協助。

為了讓全球僑胞零距離交流，僑委會提供「線上課程、交流」與「數位化服務」，包括華語、經貿、科技與防疫等相關課程，同時與全球僑團與商會進行線上會議交流，並持續推出各項數位服務，包括建置全球僑胞服務數位平台、全球急難救助協會聯絡數位平台、台灣電視網路頻道平台、全球僑務榮譽職交流服務平台、全球台商總會交流服務平台、全球僑教交流服務平台、全球僑生與校友交流服務平台、海外信用保證基金服務數位窗口、農業服務方案數位窗口、健康益友APP、短網址與主題網頁、僑生招生手冊數位化與數位宣導方案、運用AI技術進行全球華語口說競賽、與人力銀行合作建置全球僑台商人才平台。

此外，因為台灣防疫成功，有不少僑胞在台灣停留，因此僑委會協助商會與僑團舉辦多場的六大核心戰略產業、新創、農業與大健康產業的商機參訪團，並進行多場虛實整合的百工百業商機交流會，邀請台灣產官研學界及海內外台商共同參與，包括新創、電商、觀光業、智慧城市、農業、青商、非洲、國際產學合作、科技研發機構等主題。

為推動僑務基礎與創新工作，僑委會已經彙編12本各國台商服務手冊，並舉辦相關競賽讓僑胞一同共襄盛舉，讓台灣走向國際，包括：鄧麗君金曲歌唱比賽、全球華語口說競賽、、全球華文媒體報導獎競賽等等，另外也推動不少產學合作的相關平台，讓僑生、僑商相互交流。

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