加碼照顧醫事人員　鄭文燦：確診發10萬、隔離發3萬

▲桃園市長鄭文燦26日受訪時表示，抗疫期間，除中央會補償以外，市府決定凡醫事人員因醫療照顧確診者，市府將發給慰問補償金10萬元、若受居家隔離者每人3萬元補償。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對衛福部桃園醫院發生群聚感染事件，醫護人員遭受龐大身心壓力，市長鄭文燦26日受訪時表示，除了中央補償外，凡是醫事人員因醫療照顧而確診者，桃園市政府會發給慰問補償金10萬元；若受到居家隔離，醫事人員每人發給3萬元補償慰問金，這代表市府對醫護人員的支持與關心。

鄭文燦26日下午出席「桃園市醫師公會第1次嚴重特殊性傳染性肺炎應變會議」會後指出，，桃園市基層診所有1400多家，市府除提供充足防疫物資，同時沒有一家會被忘記，因為疫情熱區就在桃園，除先前提供醫療物資N95口罩、隔離衣等醫療物資外，現在將增加12萬片口罩、12萬件防護衣，也會統一調配給相關醫師公會使用。

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此外，針對第一線防疫醫事人員若因醫療照顧而確診新冠肺炎者，市府將發給慰問補償金10萬元，居家隔離者每位則發給3萬元補償慰問金，代表市府對每位防疫醫事人員的支持與關心。

鄭文燦強調，如果醫事團體協助防疫，因而增加人力或是經費需求，這部分市政府會補助預算，補助醫師團體在這段時間防疫支出，包括桃園市醫師公會、牙醫師公會與中醫師公會都會有類似需求。

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