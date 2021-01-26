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協助部桃60病患轉院　鄭文燦赴大湳消防分隊致贈獎勵金感謝

▲桃園市長鄭文燦26日趕赴八德區大湳消防分隊，致贈獎勵金感謝打火弟兄協助部桃住院病患轉院。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦26日趕赴八德區大湳消防分隊，致贈獎勵金感謝打火弟兄協助部桃住院病患轉院。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部桃園醫院爆發院內感染群聚事件，桃園市消防局配合中央流行疫情指揮中心與市府指揮，協助轉送病患至各責任醫院，市長鄭文燦26日趕赴八德區大湳消防分隊頒贈獎勵金，鄭文燦表示，感謝消防同仁為桃園醫院病患轉院奔波，在本月12、20日2天共出動30車次，載送60人次至各責任醫院，他代表市府感謝消防同仁協助。

▲桃園市長鄭文燦26日趕赴八德區大湳消防分隊，感謝打火弟兄協助部桃住院病患轉院。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦26日趕赴八德區大湳消防分隊，感謝協助部桃住院病患轉院。（資料照／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，桃園市消防局配合部桃前進指揮中心指揮調度，執行後送個案次數持續上升，截至本月25日為止，已出動522車次，送醫534人，其中確診通報有145人，為了替出勤同仁打氣，特別頒發出勤獎勵金每人每趟各新台幣3000元，藉此激勵同仁士氣，以達及時獎勵之效。

▲桃園市長鄭文燦26日趕赴八德區大湳消防分隊，與打火弟兄們合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦26日趕赴八德區大湳消防分隊，與打火弟兄們合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，面對新一波疫情，市府團隊不僅不能鬆懈更應該團結一致共同面對，對於患者與受感染者與第一線醫護人員要避免歧視或標籤化，應給予支持、陪伴等方式攜手協助度過疫情難關，感謝消防同仁這段時間辛勞，也再次為前線醫護人員加油打氣，因為他們的犧牲才能讓我們換來生活上便利。

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