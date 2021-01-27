全國首例！居檢男「落跑」撤罰10萬...他被討債集團「強押海扁」

記者鄧木卿／彰化報導

南投市陳姓男子去年從香港返台，借住在水里的朋友家進行居家檢疫，不料被友人的債主上門討債，陳男不但被毆打成傷，還被強行押走，更慘的是，警方獲報前往處理時查出陳違反檢疫規定，當場移送衛生單位裁罰10萬元，法務部行政執行署彰化分署續查發現，陳男果真被強押離開，不但撤銷處罰，還讓陳順利提告妨害自由，此案也創下全國首例。

彰化分署表示，住在南投市的陳男去年10月30日從香港返台，借住在水里的朋友住處，進行居家檢疫直到同年11月13日，不料11月1日，友人的債主上門討債，討債集團不但打傷陳男，還強押回到南投市住處索討，陳男父親見狀立即報警，到場處理警方發現陳男應該是在居家檢疫中，不該離開水里，趕緊通報衛生單位。

彰化分署接到衛生單位移送的裁罰單後進行後續調查，發現陳男11月1日當天確實是遭強押而違反規定，而且，陳男還在檢疫期間，根本不能離開去醫院驗傷，因此依據行政罰法第7條規定，陳男的違反並非出於自己故意或過失的行為，因此不罰，轉請衛生單位撤回執行。

彰化分署不但協助陳男免罰，還讓陳順利向警方製作筆錄，控告討債集團妨害自由罪，分署期待藉由本案，建立未來跨機關合作共同防疫的方式，在做出裁罰達到防疫目的的同時，也能保障人權。

▲▼南投男子違反居家檢疫竟不用罰10萬，原因是他被討債集團強押走。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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